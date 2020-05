Tirsdag kveld amerikansk tid besøkte USAs president Donald Trump Honeywells maskefabrikk i Phoenix, Arizona.

Fabrikken ble kjapt etablert som følge av maskemangelen som oppsto i starten av koronautbruddet i USA, og leverer nå N95-masker til helsearbeidere, skriver Reuters.

I starten av april fortalte Trump under en pressekonferanse at myndighetene anbefaler amerikanerne til å dekke til ansiktet sitt. Da la presidenten ikke skjul på hva han selv tenkte om forslaget.

Antydet maskebruk

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Å bruke maske når jeg skal hilse på presidenter, statsministere, diktatorer, konger og dronninger – jeg ser det ikke helt, har han tidligere uttalt.

Kort tid før tirsdagens besøk, fortalte Trump reportere som var møtt opp ved Det hvite hus at han antageligvis ville dekke til ansiktet da han besøkte maskefabrikken.

– Om det er et maskeområde, så vil jeg selvsagt gjøre det, uttalte han i forkant av reisen, skriver CNBC.

Men da han møtte opp for å inspisere arbeidet, kom Trump og følget uten maske, til tross for at alle arbeiderne der gjorde det, og at det på et skilt sto «Vær oppmerksom: Ansiktsmaske er påkrevd i dette området. Takk». Men både presidenten og flere i følget hadde derimot på seg beskyttende briller.

Pence fikk kjeft

Til CNBC uttaler en representant for Det hvite hus at selskapet fortalte Trump og følget hans at de ikke trengte å bruke maske under besøket.

For en tid tilbake høstet USAs visepresident Mike Pence kraftig kritikk etter at han møtte maskeløs opp ved et ideelt sykehus i Minnesota, på et område hvor maskebruk var påkrevd.

– Jeg trodde det ikke var nødvendig, men jeg burde brukt en maske, uttalte Pence søndag.

Pence ble avbildet med maske da han i etterkant av sykehusbesøket tok turen til General Motors.