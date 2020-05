I slutten av april valgte demokratene å avlyse New Yorks primærvalg som var planlagt å avholdes 23. juni, som følge av koronaviruset.

Den beslutningen har blitt kritisert av de tidligere presidentkandidatene Andrew Yang og Bernie Sanders.

Nå skriver nyhetsbyrået AP at en føderal dommer har besluttet at partiet ikke kunne ta den beslutningen, og at valget likevel må gå sin gang.

Ifølge dommer Analisa Torres er det at Joe Biden er den eneste kandidaten som gjenstår ikke godt nok argument, og sier at en avlysning ville vært grunnlovsstridig.

Ifølge dommeren er det også fortsatt tilstrekkelig tid frem til valget til å planlegge et trygt valg.