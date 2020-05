Etter at klubbhuset til Høybråten og Stovner IL brant ned til grunnen 21. april bestemte tre lagvenninner seg for å ta grep.

11-åringene Maud Alette Brattsberg-Siri, Mathea Bull og Alexandra Braserudhaget startet en innsamlingsaksjon for nytt klubbhus, der de på 20 dager skal de løpe 100 runder.

Målet er 20.000 kroner, og TV 2 møter jentene halvveis uti deres første uke med løping.

Alle lagene i Høybråten og Stovner IL oppfordres til å booke en dag hver for å bli med de tre jentene å løpe, og denne gangen har de fått J15-laget med på slep.

– Vi ville redde klubbhuset vårt, forteller Mathea til TV 2.

– Det er så mange fine minner der, og man vil jo ha det der så man kan skape nye minner, understreker Alexandra.

– Hvordan syns du det var at klubbhuset deres brant?

– Det var jo veldig trist. Vi har mange minner, men det verste var nok gamle bilder. Sånne veldig gamle bilder som har vært i klubbhuset, men brannmennene klarte jo å redde noen, sier Maud Alette.

– Guttene trodde ikke at vi kunne løpe så mange runder

Jentene har over to uker igjen med løping hver eneste dag, men er ikke redd for å bli slitne.

– Vi gjør det jo hver dag, og vi blir mer vant til å bli slitne. Så vi blir mindre slitne etterhvert, mener Mathea.

Dagen før TV 2 møtte jentene forteller de at et eldre guttelag hadde vært med på løpeturen, men jentene ble lite imponert av guttene.

– Det var litt komisk, for de ble mer slitne enn oss, forteller Maud Alette.

– De trodde ikke at vi kunne løpe så mange runder, og trodde at de hadde bedre kondis enn oss, sier Alexandra.

– Også snakket de hele tiden. Vi fikk aldri ro, skyter Mathea inn.

Leder for HSIL Fotball, Håvard Braserudhaget, er imponert over initiativet til jentene.

– Dette syns vi er flott. At jentene selv tar initiativ til å være med og bidra til å få bygd opp klubbhuset vårt setter vi virkelig pris på. Det er med på å bygge samhold. En for alle, og alle for en i nærmiljøet vårt. Det er godt å vite. Vi oppfordrer alle lag i klubben støtte opp om initiativet, sier Braserudhaget.

Har ett spesielt ønske til nytt klubbhus

Jentene håper at så mange som mulig vil bidra med midler så et nytt klubbhus kan stå ferdig så raskt som mulig, og da er det spesielt én ting de ønsker seg.

– Nye toaletter. De var veldig skitne. Ikke noe bra doer, ler jentene i kor.

Klubblederen tror det absolutt bør være mulig å etterkomme jentenes ønske.

– Jeg tror at toalettfasilitetene skal bli bedre på et klubbhuset i 2020, enn et som stod ferdig i 1949. Så at det blir bedre gjør det helt sikkert, sier han med et stort smil.