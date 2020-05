Norsk Bundesliga-proff om gladmelding: – Jeg er supergira

Tirsdag meldte nyhetsbyrået Reuters at tyske myndigheter kommer til å gi klarsignal onsdag om å gjenoppta den tyske toppdivisjonen fra 15. mai.

Norske Julian Ryerson, som spiller for Union Berlin, tror det vil gå fint.

– Dette er et av de landene hvor det har gått ganske bra. Folk her er pliktoppfyllende og hører på myndighetene. Jeg har troa på at det skal gå greit, men det blir tatt mye forholdsregler og det er mye logistikk som skal gå opp. Jeg tror nok de er godt forberedt og at de har planlagt ganske grundig hvordan ting skal foregå fremover, for at det skal være gjennomførbart, sier Ryerson til TV 2.

Videre forteller 22-åringen at det har blitt satt inn ekstra strenge smittevernstiltak.

– Vi har en haug med forskjellige garderober, der vi er kun 2-3 stykker. Vi har masse avstand og nå i det siste har vi begynt med masker. Alt vi bruker blir også vasket. Det er ikke noe som er overlatt til tilfeldighetene, alt er gjennomtenkt, fortsetter Ryerson.

Testet positivt

I kjølvannet av nyheten om at toppdivisjonen i Tyskland får klarsignal fra 15. mai, ble det tirsdag meldt om to positive koronaprøver hos Borussia Mönchengladbach. Det melder lokalavisen Rheinische Post.

En spiller og en fysioterapeut skal ha testet positivt på koronavirus. Begge de smittede skal være isolert i sine hjem, mens resten av spillerne fortsetter trening i små grupper med sosial distanse.

Alle tyske toppklubber har de siste dagene testet sine spillere for koronaviruset. To negative prøver kreves for deltagelse.

Allerede før helgen ble det kjent at to spillere og en fysioterapeut hos Köln har testet positivt og er isolert i sine hjem. Som for Gladbach har lokale helsemyndigheter bestemt at ingen av de andre spillerne trenger å settes i karantene fordi det er praktisert sosial distanse.

– Jeg er supergira!

Om det blir oppstart den 15. mai vil det etter alle solemerker bli for tomme tribuner. Det er ingen demper for 22-åringen som er mer enn klar til å starte opp igjen.

– Jeg er supergira! Vi er på feltet hver dag, men det er langt fra det samme. Må vi spille uten tilskuere så er det bra det også. Tyskland er kjent for tenning på tribunen, men vi vet også hvor mange som sitter og følger med hjemme, konstaterer Ryerson.

Håper andre nasjoner kan vise vei

I Norge er det fremdeles uklart om når idretten vil starte opp igjen. Kulturminister Abid Radja sa forrige uke at det førstkommende torsdag vil komme en endelig avklaring på når Eliteserien vil starte opp igjen.