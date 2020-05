Ekspert om Solskjærs grep: – Man tenker at det nærmer seg

Det gjelder Chelsea og Manchester United, skal en tro The Times.

Ifølge avisen har begge klubbene bedt spillere som har oppholdt seg i hjemlandene sine om å returnere til England.

Ole Gunnar Solskjær vil angivelig ha spillerne sine tilbake til England i løpet av den kommende uken.

Manchester United insisterer imidlertid på at det ikke er fastsatt en dato for når de skal gjenoppta treningen, skriver The Times. De vil først samles på treningsfeltet når de får grønt lys av myndighetene.

Optimistisk

At Solskjær kaller tilbake spillerne, gir likevel grunn til optimisme blant et sulteforet Premier League-publikum. Det mener TV 2s fotballekspert.

– Så fort man hører noe sånt, tenker man at det nærmer seg, så klart. Men jeg vil nok tenke at det i hvert fall er én måned frem i tid når man vet hvordan tilstanden har vært i England, sier Simen Stamsø-Møller, som understreker at det bare blir spekulasjoner inntil man hører noe konkret fra myndighetene og Premier Leagues hold.

Ifølge BBC håper Premier League på oppstart 8. juni. Den engelske ligaen er for lengst i gang med en omfattende oppstartsplan som går under navnet «Project Restart.»

Det innebærer blant annet at de resterende kampene skal spilles i løpet av seks uker, at det bare skal spilles på «godkjente» arenaer og at spillerne skal få en tre uker lang sesongoppkjøring før det spilles offisielle kamper, ifølge The Guardian. I tillegg følger naturligvis strenge smitteverntiltak.

– Ganske klare signaler

Med en Premier League-start som kan komme brått på, gir det derfor mening å kalle tilbake spillere fra andre nasjoner nå, mener Stamsø-Møller.

– Det har vært ganske klare signaler på at det rigges for fotball i juni. Jeg synes det virker sånn. Nå er det mai, og da er det logisk å be folk om å samles for å få en måned sammen, sier TV 2s fotballekspert.

– Hva sier magefølelsen din?

– Jeg tror i løpet av juni, men det er vanskelig å si om det blir 8.- eller 25. juni. Hvis dette ikke hadde handlet om penger i det hele tatt, tror jeg de kunne ymtet frempå tidligere med signaler om at det er mulig å gjøre som i Frankrike og droppe sesongen, svarer han.

– Men ettersom de har kommet så langt i virusutviklingen i England og fortsatt står på å gjennomføre, må de også gjøre det innenfor rimelig tid. Da tenker jeg at de er nødt til å starte ganske snart – om en måned eller seks-syv uker frem i tid fra nå, spekulerer Stamsø-Møller.