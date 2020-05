Det har svingt mye for Mercedes i det norske markedet de siste årene. Etter mange tunge år, fikk de en solid opptur med ladbare hybrider og ikke minst den elektriske utgaven av flerbruksbilen B-Klasse.

Så bremset det kraftig opp igjen da B-Klassen etter relativt kort tid forsvant som elbil. Så avsluttet Mercedes også produksjonen av første generasjons ladbare hybrider.

Fjoråret ble tungt for merket her hjemme. Men i år har det snudd, og så til de grader. Salget er opp 81.9 prosent etter årets fire første måneder.

Nummer 9 i Norge

Bare Audi av de andre bilmerkene på topp 10 kan overgå dette. Der sørger til gjengjeld rekordsalg av elektriske e-tron at totalsalget øker med svimlende 176,4 prosent.

Hos Mercedes er det flere modeller som bidrar til storsalget. De har ingen biler som skiller seg klart ut, her er det mange som bidrar.

2.055 nordmenn har blitt eier av en helt ny Mercedes så langt i år. Det gir merket en markedsandel på solide 5,2 prosent, med det er de nummer ni på registreringsstatistikken her hjemme.

B-Klasse Electric hadde sine svakheter, blant annet på rekkevidde og at den ikke kunne hurtiglades. Men på plass og praktiske egenskaper hadde den ikke mange elektriske konkurrenter som kunne matche den.

Fikk en trang start

I Norge handler veldig mye nå om elektrifiserte biler. I april var 70 prosent av alle nyregistrerte biler enten helelektriske eller ladbare hybrider. Og her treffer Mercedes nå markedet perfekt, med en skikkelig elektrisk offensiv.

Den elektriske SUV-en EQC fikk en trang start i Norge. Broom kjenner til at veldig mange kunder har vært frustrert over utsatte leveringer og forsinkelser. Men utover i 2020 har det endelig begynt å komme brukbart med biler til landet.

I tillegg nyter Mercedes nå godt av en omfattende satsing på nye, ladbare hybrider. Her har det kommet mange nye modeller.

Det tok en god stund før Mercedes hadde oppfølger klar på sin ladbare GLC. Det tapte de nok mye salg på i Norge.

Går lenger

Familie-SUVen GLC er en av bilene som har kommet i ny versjon. Den var en storselger da den første gang kom som ladbar hybrid, og det var et stort tap for Mercedes her hjemme da den forsvant og ikke ble umiddelbart erstattet.

I tillegg har Mercedes lansert nye og ladbare utgaver av en rekke øvrige modeller. Felles her er at de går betydelig lengre enn første generasjon ladbare modeller. Mercedes satser også på flere drivlinjer, de har ladbare hybrider med både bensin- og dieselmotor. Det siste er kjempesmart for de som har mye langkjøring.

Minstemann A-Klasse har også blitt ladbar, dette er en spennende modell for Norge.

Høy premium-faktor

Med den kraftige økningen, er det tyske premium-trekløveret Audi, BMW og Mercedes nå alle inne på topp ti blant de mest solgte bilmerkene i Norge. Det gjør oss til et skikkelig annerledes-land på bilsalg.

Mens Audi så langt er på andreplass, holder BMW fjerdeplassen. Hos BMW er den særpregede elbilen i3 storselgeren.

Den er på åttendeplass over de mest solgte personbilene, det er en svært sterk prestasjon av en bil som nå begynner å trekke på årene.

