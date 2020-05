Zlatan Ibrahimovic har de siste månedene trent med svenske Hammarby, hvor han også er deleier med sine 25 prosent.

På samme lag spiller også 17 år gamle Aimar Sher - som blir sett på som et av Sveriges fremadstormende supertalenter.

Da 17-åringen var yngre hadde han Kaká som sitt store idol.

Det ville Zlatan gjøre noe med.

For da veteranen fikk høre at 17-åringen var en stor beundrer av sin tidligere lagkamerat, valgte Zlatan å gi ham en Kaká-drakt fra sin draktkolleksjon.

Og Aimar ble intet annet enn overrasket.

Kaká-drakt over senga

– Det er helt sykt. En dag var den en Kaká-drakt på min plass i garderoben, og nå henger den over sengen min, sier Aimar Sher til svenske Expressen.

17-åringen er en del av Hammarbys A-lag og sier at han etter hvert med tiden har blitt kjent med Zlatans generøse side.

– For en stund siden snakket jeg og Zlatan om hvem min favorittspiller var, og da sa jeg at det var Kaká. Da sa Zlatan at han skulle ta med en Kaká-drakt til meg.

Selv trodde ikke Aimar på noe av det 38-åringen sa.

– Jeg trodde han spøkte med meg, men dagen etter var det en Kaká-drakt på min plass i garderoben. Jeg ble helt sjokkert. Jeg blir fremdeles sjokkert når jeg tenker på det, sier Aimar.

– Jeg kan ikke beskrive hva jeg følte. Det Zlatan gjorde var enormt.

Kaká har i likhet med Zlatan spilt for Milan to ganger i karrieren. Først fra 2003-2009, deretter fra perioden 2013-2014. Den brasilianske 38-åringen har også vunnet Gullballen (Ballon d'Or) én gang.

Trente sammen

Siden koronapandemien hindrer Zlatan i å trene med sitt AC Milan, har han tilbrakt mye treningstid med Hammarby. Det er Aimar glad for.

– Det betyr veldig mye at han trener med oss. Han har gitt hele laget et løft og han lærer oss mye. Vi har vært heldige som har fått hatt ham her, sier Aimar.

17-åringen er spesielt imponert over innsatsen 38-åringen legger i treningene.

– Han har et bra driv og gir alltid hundre prosent. Han har en vanvittig vinnerskalle og går alltid «all in», påpeker Aimar.