Stort engasjement for hengebru – får stå likevel

Hengebrua over Bjørnsjøhelvete i Nordmarka ble bygget i 1954/55 av Oslo Lysverker. Meningen med brua var at arbeiderne som bygde høyspentmastene og som gjorde vedlikehold i traséen skulle komme seg over på riktig side.

For juvet elva renner gjennom er trangt, elva er stri og det lettet framkomsten med en bru. Det er heller ingen andre steder å komme over elva mellom Bjørnsjøen og Skjærsjøen.

Men Statnett, som eier brua, så ikke lengre noe behov for den. De tilbød den både til Oslo kommune og DNT Oslo, men ingen var interessert.

Konklusjonen ble at det beste var å rive brua, siden den var i dårlig forfatning og behøvde vedlikehold, en kostnad Statnett ikke ville bidra med.

Verdensmester

Nå har imidlertid Statnett snudd i saken, og skal se om de kan sikre at brua blir bevart.

Det hele startet da Sindre Langaas tok grep og startet Facebook-gruppa «Folkeaksjonen for bevaring av hengebrua over Bjørnsjøhelvete». Drøye to uker etter lanseringen har over 2000 markatravere støttet aksjonen.

– Blant de 2000 finnes det hele ti OL og verdensmestere, forteller initiativtaker Sindre Langaas entusiastisk.

Han er tidligere orienteringsløper og løp ofte over brua på sine mange treningsturer i marka på 80-tallet.

Da han leste i lokalavisa at brua sto i fare for å bli revet, startet han Facebook-gruppa og begynte å ringe rundt og sende brev til diverse etater som kunne tenke seg å ta ansvar for brua.

Dårlig stand

Hengebrua er gammel og tilstanden er usikker. Den er bygd for «å tåle en mann og en hest», ifølge Nordre Aker Budstikke. Men tidens tann har medført behov for en oppgradering. Det første Statnett nå vil gjøre er å foreta en teknisk vurdering, for å se om brua er god nok og om den eventuelt kan settes i forsvarlig stand.

Hvis dette lar seg gjøre vil de ta ansvar for brua i framtida, og ikke rive den, som opprinnelig planlagt.

– Brua er en perle, ingen glemmer en tur over den, forteller Langaas, som nå ser ut til å ha vunnet fram med sin aksjon.

– Det er veldig fint at Statnett tar ansvar. For dette er et kulturminne, på lik linje med høyspentledningen som allerede er freda. Nå kan flere få glede av dette stedet også i framtida, forteller han.

Stengte brua

Kommunikasjonsjef Henrik Glette i Statnett har aldri vært ved brua før. Men han møter TV 2 ved hengebrua og går nølende over for første gang. I følge Statnett er ikke brua farlig,men de vil nå sjekke den nøye.