Store deler av Norwegians ansatte er permittert, men i selskapets hangar er det full aktivitet.

Bare på Gardemoen jobber 110 ansatte på spreng for å vedlikeholde flyene som står parkert.

Rust, mugg og insekter

– Det er fare for rust og motoren liker å bli kjørt. Vi kjører motorene selv om de blir parkert. Vi har en ukesaktivitet på å kjøre motor. Det er også en viss fare for luftfuktighet og mugg, sier Bruce Davidson, line and base supervisor i Norwegian.

For det er mye jobb for flyselskapene å holde flyene på bakken.

– Nå når de står parkert, så må de behandles på en spesiell måte. De må sikres, slik at det ikke kommer noe inn i motorer og de skal også vedlikeholdes på en måte som gjør at flyet faktisk tåler å stå på bakken, sier flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, til TV 2.

Det krever mye arbeid. Det tar over 30 timer bare for å klargjøre et fly for parkering.

– Det viktigste er å forsegle flyet. Man begynner med å tette alle hull og åpninger og passe på at det ikke er noen insekter eller fugler som kommer inn, forklarer Davidson.

– Liker ikke å stå parkert

Flyene er ikke vant til å stå stille, og bakke- og vedlikeholdsmannskapet må jevnlig starte opp motorene for å sjekke at alt fungerer.

– Flyene står parkert, men flyene liker ikke å stå parkert, sier Davidson.

160 av Norwegians fly står parkert, og det synes Davidson er trist.

– Vi håper for all del at de ikke blir stående her så lenge.



– Hvor lenge kan de tåle å stå sånn som dette?

– Vi har langtidsparkeringsaktivitet. De inngår i et flyprogram, og vi har 7-dagers, 14-dagers, 30-dagers vedlikeholdsprogrammer. Altså et godkjent program fra boeing, sier Davidson.

Norwegians mannskap i hangaren på Gardemoen er vant til å jobbe om natten. Nå er alle skiftene på dagtid.

– Nå er det full omdreining, alt er snudd opp ned.