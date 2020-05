Det er noe gjenganger-påstander og myter rundt dekk. "Sannheter" vi har hørt i årevis. For eksempel det at gummien i bildekk blir hard som en ishockeypuck etter kun ganske kort tid. Men stemmer det?

– Ja, jeg kjenner veldig godt til følgende påstand om at dekk er "ferskvare" og at de fort svekkes.



Det sier Kristian Spernes, som er daglig leder hos Gjerde & Byhring, som blant annet driver med import av dekk.

Han legger til:

– Pressen har også i en årrekke skrevet dette. Med Broom som et hederlig unntak. Når dere svarer på spørsmål fra leserne rundt denne tematikken, sammenfaller dette i større grad med virkeligheten. Det er i all hovedsak bruk av dekkene som gjør at de eldes. Ikke som mange litt feilaktig tror, alderen i seg selv, forklarer en ivrig Spernes.

Det har skjedd mye de siste årene

– Så det er altså ikke riktig at alderen på dekket gjør at gummien blir hard?

– Det var nok til en viss grad slik tidligere. Da er vi kanskje tilbake på 70-tallet. Men det har blitt forsket mye på utvikling av dekk i årene siden. Både innen kjemi, gummiblandinger og produksjonsmetoder. Så denne myten kan vi egentlig bare avlive nå.

Kristian Spernes, som er daglig leder hos Gjerde & Byhring AS.

– Det forutsetter imdlertid at dekkene blir lagret riktig. Det vi si mørkt, tørt og kjølig. Det er bruk og temperatursvingninger, varmgang, UV-stråler, salt, støv og annen skitt som forringer gummien.

– Hvor gammelt vil du si at det er akseptabelt at et "nytt" dekk er?

– Tre - fire år gamle dekk er i alle fall ikke noen problem. Om jeg skulle kjøpt dekk til min egen bil og sett at de var eldre enn fem år, ville jeg nok reagert og påpekt det, sier han.

Gjorde egen test hos SINTEF

– Dere gjorde et lite eksperiment rundt dette. Fortell litt om det.

– Det er egentlig veldig enkelt. Vi hadde noen helt like Bridgestone Blizzak vinterdekk som hadde ligget lagret hos oss i et antall år. Selvfølgelig ubrukte. Den eneste forskjellen er at de var produsert til ulike tider.

– Ett dekk var produsert i uke 40 i 2015. Ett i uke 19 i 2017 og det siste i uke 20 i 2018. Disse dekkene med ulike produksjons-datoer leverte vi til SINTEF for å få dem til å gjøre en test for oss. Formålet var så enkelt som å finne ut hva alderen hadde å bety for gummien og hvor hard denne ble.

– Hvordan måles dette?

– Hardheten måles etter en ISO-standard med benevning «7619-1». Kortversjonen er at en nål stikkes inn i dekket, med et gitt press, over en tid på tre sekunder og på tre ulike steder på dekkene. Resultatet leses av i en måleenhet som kalles Shore A, forklarer han videre.

Spennende

– Vi ventet så klart i spenning på resultatene. Da de kom, var de ganske like det vi både trodde og hadde sett for oss. De to nyeste dekkene, fra 2018 og 2017 hadde begge en Shore A på 46,6. Til sammenlikning har et helt rykende ferskt dekk en Shore på rett over 46 ++.

Så var det et lite hopp opp til dekket fra 2015, som hadde en Shore på 48,4. I praksis ikke noen stor forskjell.

– Vi fikk også testet et tilsvarende dekk fra 2015, men som var brukt i to sesonger. Der viste testen en Shore A-verdi på 53,1. Dette bekrefter jo det fabrikkene og forskningssentrene oppgir. At gummien holder seg rimelig "fersk" under lagring og at det er bruken som gjør at gummien endrer karakter og blir hardere. Men at dekk ikke nødvendigvis eldes så fort som ryktene skal ha det til. Det var gøy å få dette bekreftet ved en helt uavhengig test.

Kan tape salg på dette

– Så, dette er ikke for å pushe på på kundene gamle dekk?

– He, he... Nei – absolutt ikke. Dette ble gjort mest til intern bruk og overfor våre forhandlere. Vi ville ha fram fakta. Jeg sier jo nå egentlig at du ikke behøver å være redd for å sette på et dekk som ikke er av siste produksjonsdato. Det er ikke når dekket ble produsert som er det viktige, men det er hvor lenge det er brukt, hvordan det er lagret osv som betyr mest. Så det kan like gjerne være at vi taper noen salg på det. Og det er helt greit. Det viktigste for oss var å få sjekket det ut, avslutter en tydelig fornøyd Kristian Spernes.

Vi i Broom vil fortsatt oppfordre dekk-kjøpere om å sjekke produksjons-datoen på dekkene. Det er jo også slik at dekk kommer i nye og forbedrede utgaver og varianter – eller generasjoner om du vil. Dette er også ting man bør være oppmerksom på om man får dekk som har vært lagret over noe tid. Det kan faktisk ha kommet noe nytt og bedre i mellomtiden. Og da skal du heller ikke betale samme pris som får nyeste nytt.



