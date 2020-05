– Vi vurderer ulike tiltak for å forbedre trafikksikkerhetsarbeidet og nå de målene vi setter oss. Dashbordkamera er bare ett av disse, sier Olav Markussen som er leder av fag- og metodeavdelingen i UP.

I dag er det kun UPs sivile biler som er utstyrt med video for å dokumentere lovbrudd i trafikken.

– Våre uniformerte biler har ikke kamera og det kan være aktuelt å montere i flere biler, sier Markussen til TV 2.

Til høsten

Forslaget er bare ett av flere som har kommet på bordet fra en arbeidsgruppe i UP som ser på veien videre for UP de nærmeste årene.

UP: Olav Markussen er leder i fag- og metodeavdelingen i UP.

– Vi ser både på metodebruk og trafikkteknisk utstyr som UP bruker. Hvordan skal vi jobbe de neste årene for å oppnå best mulig resultat. Men det blir ingen revolusjon i UP. Vi skal fortsatt jobbe opp mot fart, ruskjøring og farlig adferd for å få ned antall drepte og skadde i trafikken, sier Markussen.

Nye lasermålere til fartskontroller og nytt utstyr for testing av narkotika hos sjåfører er også blant verktøyene som UP håper skal bli oppgradert.

– Vi må holde øynene åpne for ny teknologi og bytte utstyr når det er behov og mulighet for det, sier Olav Markussen.

Venter på avklaring

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til UP-sjef Steven Hasseldal i løpet av høsten. Nå har de bedt Politidirektoratet om en avklaring rundt bruk av dashbordkamera.

– Vi venter nå på en avklaring rundt hjemmelen til å bruke dashbordkamera, opplyser Markussen til TV 2.

7 personer mistet livet i trafikk i april. Det er 6 færre enn samme måned i fjor. Hittil i år har 31 personer mistet livet på norske veier, 2 flere enn i tilsvarende periode i fjor. Møre og Romsdal er eneste fylke uten trafikkdrepte hittil i år.