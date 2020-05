1. mai skulle Ann Emmy Markussen og hennes to søstre til kirkegården ved Steigen kirke på Engeløya for å besøke graven til besteforeldrene sine.

Like før de var fremme, ringte sønnen hennes og sa at han akkurat hadde vært på kirkegården og at det lå mange beinrester der.

– Han sa at det var ekkelt og at han måtte ta med seg barna sine og dra hjem før de ble livredde. Jeg trodde at han bare tullet, så jeg sa at jeg ikke lot meg skremme, sier Markussen til TV 2.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Trist og makabert

Da de tre søstrene kom til kirkegården, oppdaget Ann Emmy Markussen det hun trodde var en kvist som stod opp fra en av gravene.

TOK GREP: Ann Emmy Markussen tok på seg hanskene og samlet sammen beinrestene selv. Foto: Privat

– Jeg dro den opp, og da så jeg at det ikke var en kvist. Det var en knokkel! Det var helt forferdelig, sier hun til TV 2.

Hun så seg rundt, og så at det lå rundt 50 knokler og kjevebein strødd rundt på kirkegården.

Det lå også deler av en gammel kiste der.

– Det var et veldig trist og makabert syn. Det er helt utrolig at det går an, sier hun.

Markussen sier at det virket som om en gammel grav var blitt spadd opp for å gjøre plass til en ny.

– Det er en uverdig behandling av levningene fra et annet menneske, sier hun.

Samlet opp beina selv

Markussen forteller at hun forsøkte å komme i kontakt med de ansatte i kirken, uten hell.

– Bein og knokler kan ikke ligge strødd rundt slik. Det må jo samles opp og fjernes, sier hun.

Til slutt bestemte hun seg for å ta på seg hansker og samle opp beina selv. Søstrene hjalp henne med å lokalisere levningene.

– Jeg er nok litt tøffere enn søstrene mine, sier hun og ler, og forteller at hun etter mange år i jobb i psykiatrien er godt herdet.

SAMLET I EN HAUG: Dette er alle beinrestene Markussen og søstrene samlet sammen på kirkegården. Foto: Privat

– Jeg plukket i vei. Det var andre som kom til kirkegården og snudde da de så hva som lå rundt gravene, så vi samlet beina i en haug ved siden av graven det kom fra, sier hun.

Til slutt ble alle beina lagt i en kasse, som Markussen satte utenfor kirken.

– Vi sang noen salmer da vi satte eska der, slik at de døde menneskene ble møtt med verdighet, sier hun.

Kirkeverge beklager

Kirkeverge Torill Aas i Steigen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Overfor Avisa Nordland beklager hun det som skjedde, og sier at beinrestene ble fjernet av kirkegårdsarbeidere samme kveld som det ble meldt fra om funnene.

Hun forklarer at beinene stammer fra en gjenbruksgrav.

– Kirkegårdsarbeiderne våre pleier å samle opp beinrester de finner og grave dem ned igjen. Denne gangen var det uheldigvis noen andre enn kirkegårdsarbeiderne som fant beinrestene, sier hun.

Videre forklarer hun at hver gang en grav gjenbrukes, finner kirkegårdsarbeiderne bein fra mange mennesker.

– Benene som oppdages blir gravd ned igjen, men uheldigvis kan noen beinrester havne litt høyt oppe i jordsmonnet uten å bli oppdaget. Når gravene siger kan beinrestene komme fram i dagen igjen. Det er veldig uheldig, men med lavere bemanning på grunn av reduserte bevilgninger fra kommunen, er det ikke mulig å gjøre en like god jobb på kirkegårdene som tidligere, sier hun.