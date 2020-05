Smittevernlegen er bekymret for at innbyggerne på Svalbard blir syke av å leve i isolasjon.

– Folk får faktisk helseproblemer av å ikke å ha jobb og av det å føle seg veldig utrygg. Turistnæringen blør skikkelig, og de som jobber med det har det veldig tøft, sier Knut Selmer, smittevernoverlege ved Longyearbyen sykehus.

VIL HA EN FORSIKTIG ÅPNING: Det er vilt og vakkert på Svalbard men ingen turister FOTO: Dan Celius

– Det får også dramatiske konsekvenser for mange, sier han.

– Her er det over 50 nasjonaliteter og en del av disse har ikke de samme rettighetene som det vi nordmenn har som tilhører en kommune på fastlandet, sier smittevernoverlege.

Også Arild Olsen (Ap) som er leder for lokalstyret i Longyearbyen er bekymret for folkehelsen.

– Det er mange mennesker i den sårbare gruppen nå, men vi er ikke villig til å sette deres liv og helse i fare på noen måte, sier han.

Vil ha en forsiktig åpning

Det skal være flere møter fremover med tanke på en forsiktig åpning av Svalbard.

– Det er lite realistisk å vente på en vaksine før man vurderer å åpne Svalbard igjen, sier Olsen.

Øya har mange kritiske samfunnsfunksjoner som det er viktig å ta vare på.

– Vi er ytterst sårbare og man må lage gode retningslinjer hvis man skal ha en forsiktig, men kontrollert åpning. Longyearbyen har bygd opp et system på å evakuere folk fra Svalbard langt fortere enn vanlig, sier Arild Olsen, leder for lokalstyret på Longyearbyen.

– Det er viktig med etablerte rutiner og avtaler for å få folk raskt borte med fly dersom det skulle bli behov. Man er fortsatt sårbar hvis det kommer smitte hit, sier Olsen.

Svalbard er nå stengt til 18 mai. Da skal man ta en ny avgjørelse på hva som skjer videre.

– Når tror du situasjonen er slik at det kan bli en gradvis gjenåpning av Svalbard?

– Jeg håper at man har et grunnlag for en forsiktig åpning snart og allerede helst fra 19. mai, men man må ha gode retningslinjer for en "ny normal", sier Olsen.

Airbnb utleie er utelukket

Det må mange strenge retningslinjer på plass før man ønsker turistene velkommen tilbake til det populære reisemålet.

– Hotellene får nok lov til å ha maks 50 prosent belegg og privat utleie via Airbnb er nok helt utelukket. Det skal lite til for at det går feil vei, sier Olsen.

Turistnæringen har respekt for at øya er stengt, også de ønsker nå en gradvis åpning, men når det skjer vet ikke sysselmannen på Svalbard.

– Vi må først få på plass en plan som er god nok på hvordan vi eventuelt håndterer en del syke pasienter. Så må vi få på plass en god plan for hvordan man eventuelt kan drive et reiseliv på en smittevern faglig måte, og da tør ikke jeg å angi noen tidspunkt enda, sier Kjerstin Askholt, sysselmann på Svalbard.

USIKKER PÅ ÅPNING: Mye må på plass før man kan åpne Svalbard igjen, sier Kjerstin Askholt, Sysselmann på Svalbard

I juni og juli er det uten tvil nordmenn som er den største turistgruppen på Svalbard, derfor er det et håp om å kunne berge deler av sesongen slik man håper på fastlandet.

Reiselivet skal tilbake

– På kort sikt har jeg ikke tro på at Svalbard er ute av denne situasjonen før vi skriver 2021, kanskje lengre, sier Arild Olsen, leder for lokalstyret på Svalbard.

– Vi har gjort en god jobb hvis vintersesongen 2022 er normal, sier Olsen.

Han legger til at Svalbard har gjort en god lokal jobb med å legge retningslinjer for hvordan reiselivet, fotavtrykket og hvor mye tilreisende Arktis tåler.

– Mye har gått kjempebra. Vi har seks års erfaring og det har gjort oss rustet til å komme kraftig tilbake. Erfaringer gir oss handlingsrom og reiselivet skal tilbake, sier Olsen.

Jeg håper snart at vi kan gå mot en normalisering av situasjonen så snart som mulig, for dette tåler ingen av oss her oppe, sier Vebjørn Andresen, konstituert destinasjons sjef i Hurtigruten Svalbard.