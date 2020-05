– Nei, hva skal man si? Det er mye rart man kan finne når man ferdes i Guds frie natur, sier Torstein Grønning (65) til TV 2.

Da Grønning nylig fant en merkelig gjenstand i fjæra og tok den med seg hjem, fikk han plutselig en telefon.

– De sa den lå og sendte signaler fra brygga mi, sier han.

Det var Rana Blad som først omtalte saken.

Telefon fra Bergen

Det var forrige uke at lurøyfjerdingen fant ei bøye ved Tussøya i Grønningen.

Bøya var rundt én meter høy og 70 centimeter bred.

Den bar preg av å ha ligget lenge i vannet.

– Den var merket med Canada, og så stod det en adresse i Bergen på den, sier Grønning til TV 2.

Ville lage blomsterpotte

65-åringen tok den med seg hjem og la den på kaianlegget sitt, og lurte på om han skulle lage en blomsterpotte til kona av den.

Midt under middagen sammen med kona, ringte telefonen.

– Jeg fikk en telefon fra Bergen om bøya. Jeg spurte hvordan de visste at jeg fant den, men jo da, den lå på brygga mi og sendte signaler. De visste også på hvilken holme jeg fant den på, for da hadde den sluttet å drive med strømmen, sier han til Rana Blad.

PÅ TUR: Dette kartet viser hvordan bøya har drevet fra Nordpolen til Tussøya. Foto: Privat

Isbjørn-sikker

Mannen som ringte sa at bøya var blitt satt ut i nærheten av Nordpolen i 2014, og at den nå hadde drevet helt til Tussøya.

– Han sa at bøya var til meteorologisk bruk, men at det var flere data den samlet inn. Og så sa han at den var spesialkonstruert slik at isbjørn ikke kunne ødelegge den. Jeg lurte på hvordan batteriet på den kunne virke etter fem og et halvt år, og da svarte han at den hadde batterikapasiteten på 40 år. Da var det ikke så rart han ville ha den tilbake, sier Grønning.

Mannen sendte ham et kart som viste hvordan bøya har drevet fra Nordpolen via Grønland og Atlanteren til Tussøya.

Skal destrueres



Grønning har nå sendt bøya til Bergen.



Gunn Janne Myrseth er kommunikasjonsrådgiver i NORCE Norwegian Research Centre AS.

I en e-post forklarer hun at dette er en bøye som samler inn meteorologiske data, og som ble levert av NORCE til Environmental Canada i 2014.

«Den har driftet, som kartet viser, fra Nordpolen til Tussøya i løpet av fem år og samlet data om meteorologiske forhold. Dette er teknologi som Norce har tilgjengelig og kan levere til lignende og andre formål. Bøyen er laget av Frank Ådland som jobber i teknologiavdelingen i NORCE. Bøyen står nå på Fantoft og skal destrueres forsvarlig etter avtale med Environmental Canada», forklarer hun.

Ville lage blomsterpotte

Grønning sier at hvis ingen eiere hadde meldt seg, så hadde den blitt blomsterpotte.

– Jeg sa til kona at om ingen skulle ha den, kunne hun få halve delen til blomsterkrukke i hagen. Det ble hun snytt for, så da får jeg heller dra på Lønnum eller Plantasjen for å kjøpe noe annet, sier han til Rana Blad.