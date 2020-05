Etter en lang og hard øvelse med tung sekk, var det Siri Kristiansen (41) og Desta Marie Beeder som kastet inn håndkleet i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

Kristiansen slet med å finne motivasjonen hun trengte, når hun uansett visste at hun ikke ville gjennomføre fallskjermhoppet i en eventuell finale.

Radio-dronningen avslører til TV 2 at hun angrer på at hun valgte å gi seg.

Beeder på sin side forteller at hun kjempet en kamp under innspillingen som TV-seerne ikke viste om.

Løpeprosjekt

I 2018 skulle Beeder komme i bedre form med «God morgen Norge».

Prosjektet handlet om at hun skulle løpe ti kilometer under Oslo maraton, og hadde fått et skreddersydd treningsopplegg.

– Det er helt og holdent min skyld at jeg ikke kunne gjennomføre løpingen for to år siden. Jeg fikk skikkelig sansen for løpingen, men syns at styrketrening var kjedelig. Derfor hoppet jeg over styrketreningen, og det var et dumt valg.

Ifølge programlederen klarte ikke ryggen treningsbelastningen, og det endte med at hun skadet en nerve i ryggen.

32-åringen forteller at hun hadde problemer med ryggen under hele innspillingen, men at det forverret seg natten hun sov ute i skogen.

– Det er mye som skjer i kulissene under en sånn innspilling og mye som ikke kommer med i klippen. Det var ikke sånn at ryggsmertene bare plutselig dukket opp, men jeg ønsket ikke å snakke om ryggen eller ha fokus på det.

Blitt bedre

Under lørdagens episode følte Beeder at hun sakket ned farten på hele gruppen, noe hun ikke likte.

Poenget med øvelsen var å finne ut hvor mye viljestyrke det bodde i kjendisene. Deltakerne fikk ikke vite hvor lenge gåturen skulle vare, og Beeder fryktet at hun potensielt måtte traske rundt i skogen i dagevis.

– Jeg gikk med rundt 40 kilo på ryggen, og kjente at smertene ble større. Jeg følte det eneste riktige var å gi meg. Jeg måtte jo tenke på at jeg hadde en hverdag og en jobb hjemme, og at jeg måtte være i stand til å bidra på de frontene når jeg kom hjem også.

Hun ser ikke på det å trekke seg som et nederlag.

– Jeg hadde oppnådd det jeg kom der for, og det var å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg hadde allerede gjort ting jeg aldri hadde trodd jeg kunne få til. Jeg var aldri med for å vinne, men for å pushe mine grenser. Det har jeg jo gjort, sier hun, og sikter til at hun trosset høydeskrekken og klatret opp et fjell.

Da Beeder returnerte fra Møre og Romsdal bestemte hun seg for å trene opp ryggen igjen.

– Jeg kom frem til at jeg ikke skulle gå glipp av mer på grunn av en dårlig rygg. Jeg er bedre i ryggen nå enn da jeg kom inn på militærleiren, og jeg har endelig funnet en god balanse i treningen.