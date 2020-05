Flørtet med narkotika og kriminalitet. Så ble han muslim og flyttet til Færøyene

– Nei, nesten aldri, men noen ganger har jeg tenkt på det selvsagt.

Men én positiv ting kom det ut av oppholdet i Danmark. Han møtte Lykke, som senere ble hans kone. Da de fikk sitt første barn i 2016 bestemte de seg for å starte et nytt liv. Valget falt på Færøyene.

Sliter med å finne gode nok grunner til å returnere til Sverige

Den nystiftede familien ankom Færøyene i starten av 2017 og Fagerberg signerte kontrakt med klubben 07 Vestur.

– Det var på grunn av barnet mitt jeg valgte å flytte, det er iallfall en stor grunn til det. Jeg er usikker på om jeg hadde gjort det om jeg var alene.

Etter at 07 Vestur rykket ned fra toppdivisjonen gikk turen videre til Tvøroyrar Bóltfelag (TB). Klubben er Færøyenes eldste fotballklubb og ligger i den største landsbyen Tværoyri på Sørøya. Hvor blant annet Brann-spiller Gilli Rólantsson vokste opp.

Helt isolert ute i havgapet har Fagerberg funnet roen han har lett etter.

FUNNET SIN PLASS: Ken Fagerberg har funnet roen på Tvøroyrar. PHOTO: Bjarni Nygaard.

– Det er helt fantastisk her. For meg er dette den fineste plassen på Færøyene. Menneskene her, spillerne, treneren, alle er fantastiske.

– Kan du se for deg å bo på Færøyene resten av livet ditt?

– Det er vanskelig å si. Jeg har vanskelig for å se hvordan fremtiden blir. Det å bo her, gjør at jeg kan fortsette å bygge meg som person.

– Er du redd for å havne i det samme kriminelle miljøet om du flytter hjem?

– Jeg tror nok jeg trenger litt mer tid her. Jeg klarer liksom ikke å se hva som skal gjøre at jeg flytter hjem. Jeg savner jo selvfølgelig foreldrene mine, men utenom dem, så sliter jeg med å se noe positivt ved å returnere til Sverige.

Fant svar i islam

Samtlige lag i ligaen, bortsett fra TB holder til i kjøreavstand fra Torshavn. Noe som gjør at Fagerberg og resten av laget er nødt til å bruke to timer med båt til hver bortekamp.

Men han trives på øya. Sammen med religion har den rolige livsstilen klart å gjøre Fagerberg til et annet menneske. Til magasinet Offside har han fortalt at han i Danmark begynte å dra i kirken og interessere seg for bibelen.

Men desto mer han leste, desto flere spørsmål fikk han. Dermed valgte han å se på andre religioner, og valget falt til slutt på islam.

– Jeg har fundert mye gjennom livet. Jeg tenkte mye, og religion gjorde at jeg fikk svar på noe av det. Jeg lever ikke et veldig religiøst liv utad, men i tankene min gjør jeg det.

På Tværoyri har han funnet sin plass. Noen timer i uken jobber han på en fiskefabrikk. Familien ble i fjor til fire da han og Lykke fikk sitt andre barn. Dermed har de Elias på tre år og Olivia på et år.

– Vi trives alle fire. Jeg forsøker å gjøre mitt beste som far, og det skal ganske mye til for å ikke trives her tror jeg, sier Fagerberg.