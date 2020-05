Det svenske skiesset er ikke den eneste løperen som har ventet på penger for sine prestasjoner. Det gjelder løpere i begge langrennsøvelsene og også kombinert.

Årsaken til at det har dratt ut i tid så lenge er at Holmenkollen Skifestival, som skal "cashe" ut, sto i fare for å gå konkurs. Revisor gjorde det klart at ingen kreditorer skulle forfordeles

– Vi har dessverre måttet vente på statlig tilsagn for kompensasjon for tapte inntekter, sier arrangementssjef, Terje Lund, i Norges Ski.

Det er Skiforbundet som er eier av Holmenkollen Skifestival.

Det gode premienyheten sammenfaller med at Karlsson har skrevet under på en lukrativ sponsoravtale med Adidas. Ifølge Aftonbladet strekker avtalen seg over fire år.

– Det kjennes heftig å tilhøre samme team som Leo Messi og Mikaela Shiffrin, sier Karlsson.

– Fridas merittliste som 20-åring er imponerende, samtidig som hun er i begynnelsen av karrieren. Hennes holdninger, profesjonalisme og vilje til å bli best er akkurat hva vi ser etter i et samarbeid, sier Krystof Mejstrik i Adidas til Expressen.

Mens Karlsson nærmer seg pengetoppen, kommer Kollen-pengene særlig godt med for Eirik Augdal. Han ble overraskende fjerdemann på femmila og får for det omlag 40 000 kroner.

– Åhh, det skal komme godt med. For meg var jo dette en skikkelig beløp. Jeg er ikke bortskjemt med slike summer og må innrømme at jeg at har ventet litt på pengene, sier Eirik Augdal.