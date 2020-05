I august i fjor skulle den amerikanske baseballstjernen Blake Bivens (25) fly fra Tennessee til Virginia.

Mens han ventet, sjekket Tampa Bay Rays-spilleren Facebook.

Der fikk han vite at kona Emily (25), deres 14 måneder gamle sønn Cullen, hans svigermor Joan Bernard (62) og hunden hans var blitt skutt og drept i Danville i Virginia.

I et intervju med kirken The River Church i Danville, snakker den dypt kristne 25-åringen for første gang ut om tragedien.

– Den første overskriften jeg ser er at to kvinner og et lite barn er borte. Jeg visste umiddelbart at det var dem. Jeg fant ut at familien min var borte på grunn av en Facebook-overskrift. Jeg begynte å skrike midt på flyplassen.

REVET BORT: Blake Bivens sønn Cullen og hans kone Emily på et bilde han har lagt ut på Instagram. Foto: Blake Bivens/Instagram

– Det verste øyeblikket i mitt liv

Emilys lillebror Matthew Thomas Bernard (18) er tiltalt for drapene, og er i skrivende stund under psykiatrisk evaluering.

Baseballstjernen sier at han ikke skjønte helt hva som hadde skjedd, før han gikk inn på sønnens rom.

– Jeg tror at det vanskeligste øyeblikket for meg var da jeg kom hjem og gikk inn på sønnen min sitt soverom for første gang, og innså at jeg aldri kom til å se ham på denne jorda igjen, sier han, og fortsetter:

– Det var det verste øyeblikket i mitt liv. Ingenting kommer til å føles slik jeg følte det i det øyeblikket. Men, jeg vet at jeg kommer til å se ham igjen en dag, og det er ikke lenge til, sier han.

Videre forteller han at gudstroen har hjulpet ham mye, og at han husker absolutt alt som skjedde den dagen han fikk dødsbudskapet.

– Det er utrolig hvor mye jeg så levende kan huske fra den dagen. Det er nesten litt utrolig å se hvor langt ting har gått fra den dagen, sier han.

– Du har gjort meg til den mannen jeg er

Kort tid etter drapet, la Bivens ut flere hjerteskjærende innlegg på Instagram.

Han skrev at Emily var den beste kona og moren som har eksistert.

«Du har gjort meg til den mannen jeg er i dag, og du elsket meg med alle mine feil. Du satte vår skjønne gutt til verden, og gjorde familien komplett. Din kjærlighet og vennlighet endret utallige liv, inkludert mitt,» skrev han.

Sønnen var bare litt over ett år gammel.

«Jeg kan ikke puste uten deg. Jeg forstod endelig hva kjærlighet var da du ble født. Jeg ville ha gjort alt for deg. Du endret livet mitt for alltid. Jeg lengter etter å holde dere begge i himmelen,» skrev han.

Løp naken rundt

Likene ble funnet etter at politiet ble tipset om skuddløsning like ved Blake og Emilys hus.

På stedet fant de Matthew Bernard, som løp naken rundt og blant annet tok kvelertak på en oppsynsmann ved den lokale kirken.