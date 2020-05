– Nesten uansett hva du holder på med, handler det om å skape en opplevelse. Ikke minst når man jobber med salg av bil. Nå som jeg har stått helt fritt til å lage en bilbutikk etter egne ønsker, har jeg tenkt helt annerledes.

Det forteller Olav Medhus til Broom, under åpningen av hans helt ferske premium bilbutikk.

Eller skal vi kalle det for et galleri?

Her er det nemlig ikke en eneste bilplakat på veggene, men i stedet anerkjent kunst.

– Jeg har formet butikken mer som et hjem, kontra en striglet og ordinær bilbutikk. Jeg tror folk har lettere for å handle hvis man koser seg i en hyggelig atmosfære, forteller Olav, som tidligere var med å starte luksusbil-butikken Autoxo.

Her står Ferrari-modellene linet opp. Men det er lagt ifra bare italienske biler det skal satses på.

Galleri

Der har han solgt seg ut, og er nå altså akkurat i gang med driften av en helt ny – og mildt sagt unik bilbutikk.

Dette er laget av Werner Kling, og blir kanskje med i neste sesong av TV-serien "Exit".

– Jeg tror vi har laget Norges tøffeste kunst- og bilgalleri. Jeg har med meg flere dyktige kunstnere på laget, så her blir det anledning til å handle både kunst og bil. Bil er jo på mange måter kunst, det også.

Til tross for at By Medhus har en rekke superbiler, som trekker mye oppmerksomhet i lokalet, har Olav valgt å «lukke» butikken helt igjen. Her finner du ingen vinduer, men en sort, mørk og litt mystisk fasade.

– Butikken skal skille seg ut fra alle andre. Når man kommer inn vil man se den litt lounge-aktige inspirasjonen. I tillegg til kunsten på veggene, er lys, farger og møbler som står i stil veldig viktig.

Barstolene stammer for eksempel fra den gamle operaen i Oslo.

En bukett kunstnere, inkludert Olav Medhus og selger Carl Frederick Zuël Wennersten, er klar for åpning.

Solid åpning

I motsetning til hans tidligere arbeidsgiver, som i all hovedsak har konsentrert seg om salg av dyre sports- og luksusbiler, ønsker Olav nå å bredde utvalget litt.

Tross flere kunsteriske innslag, er bil naturligvis prioritert høyest. Olav forsikrer at det i tiden fremover også blir holdt flere bilarrangementer – på både bane og vei.

– Absolutt. Her blir det salg av alt fra nyere Mercedes-modeller med dieselmotor til superbiler fra Italia. Gamle klassikere og et par unike prosjekter vil nok også dukke opp. Jeg har blant annet en helt rå Hummer på gang, røper Olav.

49-åringen eier 90 prosent av det nyoppstartede firma, og har ansatt én selger i tillegg til seg selv.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at det er investert en god del penger her. Du må ha stor tro på at dette skal gå veien i et litt usikkert marked?

– Det har kostet litt penger ja, men jeg vet dette vil gå bra. Før vi i det hele tatt har åpnet selve butikken, har vi solgt 20 biler på en måned. Det kunne ikke startet så mye bedre!

– Hvor viktig har kontaktnettet ditt vært i denne fasen?

– Naturligvis veldig viktig. Det er moro å se at mange allerede har tatt turen innom. Her kommer det til å bli mange fine bilopplevelser fremover, avslutter en selvsikker Olav.

Helt innerst i kroken står en splitter ny Ferrari 488 Pista Piloti #21 til nesten 7,4 millioner kroner.

Se flere bilder av den helt spesielle bilbutikken her:

