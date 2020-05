De siste månedene har folk fått mer tid til å rydde og kaste ting man kanskje ikke behøver lenger.

Dette har ført til at gjennvinningsstasjoner har blitt overfylt. Tall fra Renovasjons- og gjennvinningsetaten i Oslo tilsier at man har kastet 400 tonn mer avfall nå enn tidligere.

I Oslo hadde man en økning på 15 til 20 prosent i avfallsmengde i ukene før påske.

– En vanlig uke samler vi inn drøyt 2000 tonn, mens vi i disse ukene hadde et snitt på drøyt 2400 tonn, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjons- og gjennvinningsetaten i Oslo til TV 2.

– Det kulminerte uken etter påske, da vi satte rekord med 2900 tonn. Det henger også sammen med at folk hadde mye avfall etter en kollektiv hjemmepåske, sier han.

Sjokkert

I Fetsund i Akershus fikk Vibeke Meland nylig et mindre hyggelig syn ved én av gjennbruksstasjonene.

Foran klescontainere på stedet var det dumpet flere søppelsekker med klær, samt brukte møbler.

– Det er utrolig frekt gjort. Jeg trodde ikke mine egne øyne, sier hun til TV 2.

Det var Indre Akershus Blad som første omtalte saken.

Hun forklarer at flere av søppelsekkene var dratt utover langs veien.

– Det er fint at folk rydder i hus og hjem, men dette er ikke akseptabelt, sier Meland til TV 2.

OVERFYLT: Slik ser det ut på flere gjennvinningsstasjoner rundt om i landet. Foto: Renovasjons- og gjennvinningsetaten i Oslo.

Stabilisert seg

Fredriksen i Renovasjons- og gjennvinningsetaten i Oslo forteller at tonnasjen har stabilisert seg på litt over normalen.

Selv om mange har fått mer tid til å rydde hjemme, mener han at de ikke merker noe spesielt man kan knytte opp til den pågående koronapandemien.

– Våren er vår høysesong hvert år med mye besøk og mye avfall, sier han.

I Oslo opplever man uansett mye forsøpling.

– Men det var et problem også lenge før korona, påpeker Fredriksen.

– Alle vet godt at det ikke er lov å sette sofaen sin her. I den grad vi noen gang ber oslofolk om å skjerpe seg, så er det nok i slike tilfeller. Det er et holdningsproblem hos noen få innbyggere, sier Fredriksen.

– Vi må selvfølgelig fjerne det, så forsøplingen har ingen konsekvenser for de som forsøpler. I ytterste konsekvens kan man si at de belønnes ved at avfallet ryddes, så dette er åpenbart en nøtt som er vanskelig å knekke, legger han til.

Ser ikke en økning

Hos IRIS Salten i Bodø kan man ikke se se at avfallsmengden har økt.

– Jeg kan ikke se at gjennomsnittlig mengde avfall har gått spesielt opp, sammenlignet med fjoråret, sier avdelingsleder Ilona Hellerud.