Slik gjør du Norges-ferien billig og bra

Det begynner å nærme seg sommerferie, som for de aller fleste kommer til å brukes i Norge i år.

Vanligvis oppfordres nordmenn til å reise andre plasser enn de store turiststedene, for å unngå høyt press på enkeltplasser, men slik er det ikke nødvendigvis i år.

– Hvis du vil se noen av de store høydepunktene i Norge, er dette sommeren for å gjøre det, sier Torild Moland, redaktør i Magasinet Reiselyst, som selv pleier å anbefale å spre turismen.

For samtidig som langt flere nordmenn trolig kommer til å bruke ferien i eget land, faller de utenlandske turistene bort.

– Så skal du noen gang se Trolltunga, Prekestolen og Lofoten, er det denne sommeren som gjelder, sier hun.

Kan gjøres billig

Mange ser for seg at Norgesferie byr på høye utgifter, men det trenger det ikke å gjøre, sier Moland.

– Det er en myte at Norgesferie er så dyrt. Du kan kjøpe egen mat, og du trenger ikke bo på kjempedyre hoteller. Da trenger det heller ikke være så veldig mye dyrere enn å være hjemme, sier hun.

Torild Moland på sykkeltur i Dovre, ved enden av Grimsdalen. Foto: Magasinet Reiselyst

Blant annet trekker hun frem telt og hengekøye som svært billige overnattingsalternativer, men det finnes flere muligheter om man vil ha det litt mer komfortabelt.

Blant annet anbefaler hun å sjekke ut Inatur.no, der man kan leie Statsskog sine hytter.

– De er veldig koselige, ikke så fancy og ligger over hele landet. De kaller seg selv det billigste overnattingsalternativet i hele Norge, sier hun.

Et annet, nesten like billig alternativ er Kystled.no.

Her finner man gamle offentlige bygninger man kan overnatte i. Blant alternativene er flere fyr, en gammel badstu og tidligere miltærbygg, forklarer Moland.

Destinasjonstips: «Turistfellene»

– Hvis du vil se noen av de store høydepunktene i Norge, er dette sommeren å gjøre det, sier Moland.

De utenlandske turistene kommer ikke til å være der, og dessuten vil mange destinasjoner trenge støtte fra norske turister for å overleve i år. Steder som Prekestolen, Trolltunga og Lofoten er dermed gode reisemål for denne sommeren.

– Hvis du vil se noen av de store høydepunktene i Norge, er dette sommeren å gjøre det, sier Moland. De utenlandske turistene kommer ikke til å være der, og dessuten vil mange destinasjoner trenge støtte fra norske turister for å overleve i år. Steder som Prekestolen, Trolltunga og Lofoten er dermed gode reisemål for denne sommeren. Sykkeltur i Dovre

– Her kan man besøke tre nasjonalparker på to hjul. Det er indrefileten av indre Norge, sier Moland, og legger til at dette er et godt alternativ til den mer kjente Rallarveien.

I løpet av turen kan du se moskus på Hjerkinn, besøke Folldalsgruvene og sove på en gammel seter i Grimsdalen. Og det beste av alt: Løypa er tilrettelagt for at alle kan klare den – også med elsykkel!

– Her kan man besøke tre nasjonalparker på to hjul. Det er indrefileten av indre Norge, sier Moland, og legger til at dette er et godt alternativ til den mer kjente Rallarveien. I løpet av turen kan du se moskus på Hjerkinn, besøke Folldalsgruvene og sove på en gammel seter i Grimsdalen. Og det beste av alt: Løypa er tilrettelagt for at alle kan klare den – også med elsykkel! Senja

Moland slår et slag for Senja, en øy som har mange av de samme kvalitetene som Lofoten.

– Alt som er fint i Lofoten har de i Senja også – dramatisk natur, fine strender og koselige rorbuer. De har alt, bare ikke så mye turister, sier hun.

Moland slår et slag for Senja, en øy som har mange av de samme kvalitetene som Lofoten. – Alt som er fint i Lofoten har de i Senja også – dramatisk natur, fine strender og koselige rorbuer. De har alt, bare ikke så mye turister, sier hun. Sørlandet Vest

– Nesten hele Oslos befolkning drar til Sørlandet om sommeren, men vi reiser bare til den østre delen, sier Moland.

Flekkefjord, Egersund og Hidra er gode alternativer til Risør og Kragerø, og på Jæren får man langstrakte, hvite strender.

– Litt forblåst, men veldig fint, sier hun.

– Nesten hele Oslos befolkning drar til Sørlandet om sommeren, men vi reiser bare til den østre delen, sier Moland. Flekkefjord, Egersund og Hidra er gode alternativer til Risør og Kragerø, og på Jæren får man langstrakte, hvite strender. – Litt forblåst, men veldig fint, sier hun. Oppdal

For de som glad i aktiviteter, anbefaler Moland Oppdal. Her kan man sykle i skiløyper, teste juving og zipline eller rafting.

– De fleste kjenner til Voss som et ekstremsportområde, men det er ikke alle som er like ekstreme som det man tilbyr i Voss. Da er Oppdal kanskje det familievennlige alternativet, sier hun.

– Kule overnattingstteder

Merete Gamst, kjent som reisebloggeren Positivista, har jaktet unike overnattingssteder i Norge, og samlet dem i en bok.

Tretopphytter har blitt en hit hos nordmenn. Denne ligger rett utenfor Halden. Foto: Silje Lunde Krosby, TV 2

– Det er veldig gøy å se at det er så mange kule overnattingssteder som har dukket opp i landet vårt, sier hun.

Og man trenger ikke nødvendigvis reise så langt. Blant annet trekker hun frem tretopphytter.

– De popper opp over hele landet. Det er en unik opplevelse å sove høyt oppi tretoppene, sier hun.

Minihytter er også et rimelig alternativ, som man kan finne flere steder i landet.

– Du trenger ikke så stor plass for å kose deg, påpeker Gamst.

Vingård

De som er lei for å måtte avbestille utenlandsferien, kan trøste seg med at Norge kan by på mange av de samme tingene som vi gjerne reiser utenlands for å oppleve.