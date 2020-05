Mandag morgen skulle Kristin Alfredsen (56) åpne barnehagen sin, Læringsverkstedet barnehage på Bekkeberget i Gjerdrum.

Hun og de andre ansatte ble møtt av sigarettsneiper, spyttklyser, en ødelagt blomsterbenk og rot.

Et drivhus som er tilknyttet barnehagen, hvor barna dyrker grønnsaker, var rasert.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Det er skikkelig ekkelt i disse koronatider, og det er helt utrolig at det skjer igjen. Dette skjedde også forrige mandag, sier en fortvilt Alfredsen til TV 2.

BRUTT OPP: Alfredsen mistenker at det er ungdommer som har tatt seg inn i drivhuset. Foto: Kristin Alfredsen

– Nå går det ikke mer

Alfredsen er styrer i barnehagen, og forteller at noen nok en gang har hatt fest i et drivhus som er tilknyttet barnehagen.

– Døra inn til drivhuset er blitt brutt opp, og det er ikke første gang, sier hun.

Alfredsen har anmeldt saken til politiet.

– Nå går det ikke mer, det er veldig ubehagelig og ergerlig. Hvem er det som kan gjøre noe sånt? Det er utrolig ekkelt, og en stor belastning for oss som må rydde opp i dette her. Ekstra ille er det at det er koronatider og vi må være ekstra nøye med renholdet, sier hun.

VASKEJOBB: Dette er én av de mange spytteklysene de ansatte i barnehagen må vaske bort. Foto: Kristin Alfredsen

Politiet: – Svært beklagelig

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt bekrefter at barnehagen har vært i kontakt med politiet.

– Sånn jeg har forstått dette så har det skjedd før, beklageligvis. Når det er snakk om læringsmiljø for små barn, er det svært beklagelig at folk tar seg til rette og ødelegger nå i disse tider, sier Sveen til Romerikes Blad.

Alfredsen sier at drivhuset nå er stengt, og at barna derfor ikke lenger kan få bli med på grønnsaksdyrkingen.

– Vi kan ikke ta med barna inn der. Vasking av spytt er ekstra ubehagelig, spesielt nå under en pandemi, sier hun.

Ber naboer være obs

Barnehagestyreren forteller at hun har sendt ut en e-post til foreldre og natteravnene i distriktet, hvor hun ber dem om å være oppmerksomme.

– Barnehagen ligger nært et boligstrøk, så det er helt utrolig at noen våger å ta seg inn her. Vi håper at naboer og natteravner kan følge ekstra godt med, slik at det ikke skjer igjen, sier hun.

– Hva har du lyst til å si til den eller de som har gjort dette?

– Jeg vil be dem om å tenke seg om, og å tenke på at det er små barn som leker her. Det er utrolig fortvilende. Bare slutt!