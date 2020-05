Joe Exotic (57) og hans «Tiger King»-alias blir nå en egen tv-serie og det blir skuespilleren Nicholas Cage (56) som skal spille rollen.

Håpet på Brad Pitt

Flere skuespillere har vært interessert i den ettertraktede rollen, blant annet skuespillerne Dax Sheppard, Kevin Bacon og Orlando Bloom.

Selv håpet Joe Exotic på at Brad Pitt eller David Spade, men nå blir det Cage, skriver Variety.

Basert på en artikkel

Den populære Netflix-dokumentaren Tiger King» slo ned som en bombe i mars og ble et viralt fenomen.

Den kommende tv-serien er basert på en artikkel i tidsskriftet Texas Monthly med tittelen «Joe Exotic: A dark journey into a world of a man gone wild» og kommer til å bestå av åtte episoder.

Første tv-rolle

Dette blir den første tv-rollen Nicholas Cage gjør.

Joe Exotic (57) soner en 22 år lang fengselsstraff for å ha forsøkt å leie en mann til å drepe sin erkefiende Carole Baskin. Han ble også dømt for å ha mishandlet dyr.