De siste månedene har vært svært turbulente for bilbransjen. Her hjemme har salget av nye biler falt kraftig, samtidig som en svekket kronekurs påvirker prisene sterkt.

En rekke bilmerker har derfor satt opp prisene, andre har varslet at prisoppgang er nært forestående.

Derfor vekker det oppsikt når Renault nå går ut med helt motsatt beskjed: Nemlig at de setter ned prisen på sin bestselger Zoe.

I en sommerkampanje gir de 20.000 kroner i rabatt på elbilen.

Dermed får den en startpris på 229.900 kroner. Zoe med 395 kilometer rekkevidde har fra før av benyttet slagordet «mest rekkevidde for pengene», og dette forsterker seg i enda større grad nå.

Eldre strømnett

Rabatten er bygget opp med 10.000 kroner i rent prisavslag, og de siste 10.000 i avslag er for de som ikke har behov for den medfølgende ekstra ladekabelen, det såkalte «Ucase ladesettet» fra Raydiall.

For å forklare det siste litt: Zoe leveres med en standard ladekabel som er tilpasset hjemmeladere/wallbox, men som krever TN-nett. For å kunne «lade overalt», dvs. både i et IT- og TN- strømnett, kreves den ekstra ladekabelen som har vært inkludert i prisen siden lanseringen av nye Zoe. Det er kun på det eldre IT-strømnettet det kreves en ekstra ladekabel/trafo for å lade.

Det er ikke så lett å se endringene på ny og gammel Zoe utenpå, men innvendig skjedde det mye ved generasjonnsskiftet i fjor.

Ikke lenger behov

– Mange elbil-eiere har installert en hjemmelader, eventuelt med en transformator, som muliggjør lading også fra IT-nett. Andre lader sin elbil på jobb eller via offentlige ladestasjoner med TN-nettverk. Mange av disse har derfor ikke behov for den ekstra ladekabelen. Dette gjelder også mange av dagens Zoe-eiere som nå er i ferd med å bytte ut sin eldre Zoe med en ny, forteller PR og markedsdirektør Roger Andersen hos den norske Renault-importøren.

– Den siste tiden har vi derfor merket en økt etterspørsel etter å kunne velge bort denne ladekabelen/ekstra ladesettet, men dette har ikke vært mulig før. Det åpner vi derimot opp for nå i vår sommerkampanje, forteller Andersen, i en pressemelding.

Renault Zoe kom i ny utgave i fjor, det har gitt pene salgstall i Norge.

Instagram-konkurranse

Tilbudet i sommerkampanje varer i perioden mai, juni og juli, eller så langt lageret rekker. Prisavslaget gjelder lagerbiler, altså biler som allerede er i landet. Importøren forteller at de har vært i tett dialog med fabrikken og klart å sikre seg et godt antall biler.

– Det er derfor ikke tilfeldig at vår sommerkampanje har fått temaet «Opplev Norge». Med denne kampanjen tilrettelegger vi ikke bare for en svært prisgunstig elbil, men vi har også i samarbeid med lokale aktører og flinke hobbyfotografer tilrettelagt for å tipse det norske folk om reisemål som det kan være verdt å få med seg i sommer.

– Sammen med 12 stk «instagrammere» har vi valgt ut destinasjoner og motiver, som helt sikkert er på manges «bucket list». I tillegg har vi lansert en Instagramkonkurranse der man kan vinne premier for 200.000 kroner. Alt man trenger å gjøre er å merke sitt sommerbilde med #OpplevNorge2020. Med dette ligger alt til rette for at det kan bli en elektrisk sommerferie for mange i år, avslutter Andersen.

