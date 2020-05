Nesten ni år har gått siden tidligere Liverpool-spiller Luis Suarez (33) kom med en rasistisk kommentar til Manchester Uniteds Patrice Evra (38).

Da franskmannen nylig besøkte Manchester Uniteds offisielle podkast valgte han å fortelle hvordan hendelsen preget ham og familien i tiden etterpå.

– Etter at saken kom i avisene fikk Manchester United utrolig mange truende brev som omhandlet meg. Folk skrev balnt annet «jeg sitter i fengsel og er Liverpool-supporter. Når jeg kommer ut skal jeg drepe deg og familien din». I to måneder hadde jeg personlige vakter som fulgte meg overalt, de sov ved huset vårt.

– Det var en tøff tid, men jeg var ikke redd. Familien min var redd, konen og broren min. Jeg kunne ikke forstå hvorfor folk hatet meg, de visste ikke sannheten, sier Evra.

Innrømmet å ha brukt rasistiske kommentarer

Det ble raskt tydelig for franskmannen at folk hadde oppfattet situasjonen annerledes enn ham selv. Da FA (The Football Association) tok kontakt med ham, kom det frem en versjon som var helt ulik den Evra hadde opplevd.

– Da vi var inne til høring løy Suarez. Han forklarte at ordet «negro» betydde venn i enkelte deler av Sør-Amerika. Jeg svarte da «Det er ikke mitt navn. Moren min ga meg et navn, ikke en farge», sier 38-åringen i podkasten.

Dette ble også den offentlige historien som først gikk ut i media. Suarez nektet for at kommentarene var ment som rasisme. Men FA valgte å tro på versjonen til Evra.

Dermed ble uruguayaneren suspendert i åtte kamper og fikk en bot på 40.000 pund.

Har tilgitt ham

Til tross for at Suarez hadde blitt dømt, valgte Liverpool å varme opp til bortekampen mot Wigan i t-skjorter som med bilde av Suarez og hans draktnummer.

– Alle spillerne hadde t-skjorter med støtteerklæringer til Suarez. Han hadde blitt utesteng for rasisme og fått bot. Men de fortsatte å støtte ham. Jeg var så frustrert og forbannet, sier franskmannen.

Da Evra i 2019 deltok sammen med tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på en Sky Sports-sending ble hendelsen tatt opp. Carragher var blant spillerne som hadde på seg t-skjorten, og han beklaget da til 38-åringen.

– Det er ingen tvil om at vi gjorde en kjempefeil, sa Carragher.

Evra forteller også i intervjuet at han har tilgitt Suarez for den som skjedde i oktober 2011.

– Suarez kommer aldri til å bli kalt en rasist av meg, fordi jeg ikke kjenner ham personlig. Jeg er en person som tilgir fort, men jeg forstår ikke at et offer skal måtte høre fra media eller andre at man «må stoppe og grine». Jeg gråter ikke, jeg trenger ikke å gråte, sier Evra.