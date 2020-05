Hjulskiftsesongen er her og mange har nå rukket å få sommerdekkene på bilen.

Har du piggdekk på bilen, vil du da oppleve av støynivået blir mye lavere. Overgangen fra piggfrie dekk til sommerdekk er også stor. Bilen blir rett og slett morsommere og mer presis å kjøre. Myk vinterdekk-gummi er nemlig langt fra optimalt når det er varmt i været.

Noe som ikke er riktig like morsomt, er det det mange med nyere bil nå kan oppleve nå. Nemlig at en varsellampe begynner å lyse etter hjulskiftet.

Ømfintlige sensorer

– Nyere biler har en egen lampe som varsler at du har lite luft i dekkene eller har punktert, forteller Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Grunnen til at noen opplever at varsellampen lyser etter hjulskiftet, er mest sannsynlig at luften i dekkene har blitt komprimert mens sommerdekkene har vært lagret gjennom vinteren.

– Sensorene er ganske ømfintlige på en del biler. Så det er ikke mye feil i dekktrykket som skal til for at varsellampen lyser, sier Sødal, i en pressemelding.

Reparasjonssett i stedet for reservehjul skaper problemer

Hvis denne gule lampen lyser, må du finne ut hva som er feil.

Sjekke om du har punktert

1. november 2014 kom kravet om at alle nye biler skal ha såkalt Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Hensikten er å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Enkelt fortalt er det et overvåkingssystem med sensorer som varsler om trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller – eller i verste fall har du punktert.

– Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon og etterfyll luft, sier Sødal.

Det er en grunn til at flere og flere punkterer

TPMS-systemet er også en god advarsel hvis du har punktert. Da gjelder det å sjekke lufttrykket så fort som mulig.

Sjekke instruksjonsboken

Lufttrykk er viktig for å ha godt veigrep. I tillegg reduserer det slitasjen på dekkene dine og gir deg mindre utgifter til drivstoff.

Noen ganger krever bilen at du tilbakestiller eller nullstiller systemet for å få vekk varsellampen. Alle biler tilbakestiller sensorene forskjellig. Må du tilbakestille systemet, sjekker du instruksjonsboken for hvordan du gjør det på akkurat din bil.

– Hvis du ikke får nullstilt systemet og fjernet varsellampen, må du nok ta en telefon til et verksted, så de kan hjelpe deg med å nullstille systemet, rådgir Sødal.

