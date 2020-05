Smittevernseksperten Anthony Fauci, som dag ut og dag inn har stått sammen med USAs president Donald Trump under Det hvite hus' koronavirusoppdateringer, forteller til The National Geographic at han ikke tror noe på at viruset er laget ved et kinesisk laboratorium.

Avviser labteori

Til tidsskriftet omtaler han diskusjonen som har gått om dette den siste tiden, og som også er løftet frem av både Trump og hans utenriksminister, som «sirkelargumentasjon».

– Om du ser på utviklingen av viruset i flaggermus, og hva som finnes der ute, så lener er de vitenskaplige bevisene veldig sterkt mot at dette ikke er kunstig eller målrettet utviklet, sier han.

– Alt ved den trinnvise utviklingen over tiden indikerer sterkt at dette viruset utviklet seg i naturen, og så hoppet over til en annen art, sier han videre.

Han tror heller ikke på at noen har funnet viruset i naturen, og at det er videre fraktet til et laboratorium, for så å havne på avveie ved et uhell.

Det hvite hus har uttalt at bevismengden for at viruset oppsto ved et laboratorium har økt den siste tiden. USAs utenriksminister Mike Pompeo la ikke frem noen beviser da han uttalte dette i helgen.

Ifølge The Guardian har flere etterretningskilder fra nettverket Five Eyes, en allianse mellom Storbritannia, USA, Australia, New Zealand og Canada uttalt til dem at også de ser på dette på Det hvite hus' teori som lite sannsynelig.

Også Verdens helseorganisasjon har tidligere uttalt at det ikke foreligger noen beviser for teorien.

Frykter ny smittebølge

Til tidsskriftet uttaler Fauci at det han nå frykter mest er at det vil komme en ny smittebølge i høst, om USA ikke greier å få ned smittegraden før sommeren.

– Det er skammelig om vi ikke har mulig til å teste nok ved et nytt utbrudd i høst eller vinter, sier han.

– Jeg tror ikke at det er en sjanse for at dette viruset bare forsvinner. Det kommer til å være her, og om det får en sjanse, så dukker det opp igjen, sier han.

Så langt er over 3,5 millioner personer registrert smittet av viruset, ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt, over 1,2 millioner av dem i USA.