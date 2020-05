Tesla-gründer Elon Musk og Claire Boucher, kjent under artistnavnet Grimes, har fått sitt første barn sammen, skriver Entertainment Weekly.

Få timer etter at Musk skrev på Twitter at Boucher var få timer fra å føde, bekrefter han at alt er gått bra.

– Mor og babyen har det bra, skriver 48-åringen.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

De har vært sammen siden 2018, og at de ventet barn sammen ble kjent i januar, i etterkant av at hun la ut et toppløsbilde av seg selv, som viste at hun var gravid, på Instagram, ifølge Entertainment Weekly.

– Jeg tenkte på å sensurere dem et lite minutt (dette blir kanskje fjernet uansett), men bildet er så tamt uten niplene, kommenterte hun da.

Dette er musikerens første barn. Ifølge Business Insider har Musk fem barn fra før av med ekskonen Jutine.