Da appen ble lansert 16. april sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det vil være bra hvis minst 60 prosent laster ned appen.

Tall fra forrige uke viser at en av fem har lastet ned appen, ifølge FHI.

En gjennomgang av antallet mobiltelefoner som sender data inn til Folkehelseinstituttet, viser at det for de siste 7 dagene er nesten 900 000 aktive brukere. Det betyr at hver femte person (20,5 prosent) over 16 år , som appen er laget for, deler Smittestopp-data med Folkehelseinstituttet, ifølge FHI.

Trenger flere

Nå sier FHI at de trolig trenger enda flere brukere av appen.

– Jo flere som bruker den jo større nytte. Og for å få tilstrekkelig nytte for formålet med smittesporing og varsling så tror vi at vi trenger en større andel. Vi håper å motivere til økt bruk når vi får litt mer erfaring og kan dele informasjon om resultater, sier funerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, til TV 2.

Appen har som formål å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv blir varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

Tre kommuner

Trondheim, Tromsø og Drammen ble plukket ut til å teste ut hvordan den nye appen Smittestopp fungerer. Testingen startet mandag 20. april.

– Vi ser frem til å sette i gang med analyser og tror vi kan vise til nyttig kunnskap med det antallet som deler data i dag. I tillegg er det helt nødvendig å gjennomføre en validering av smittesporingen i enkelte kommuner, så der har vi helt åpenbar nytte i form av læring og erfaring, sier Knudsen.

Validering betyr i praksis at FHI sammenligner den manuelle smittesporingen og den digitale.

– Det er med andre ord treffsikkerheten vi lærer og erfarer noe om.

– Har det vært en suksess?

– På bakgrunn av at vi fortsatt er i første del av en trinnvis innføring, hvor validering i enkelte kommuner er en del av formålet så er vi svært takknemlige og fornøyde med så mange som aktivt bruker appen, sier Knudsen.

Etter planen den 16. april skal varslingen i appen bli tilgjengelig for brukere i hele landet i løpet av mai.