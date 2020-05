Mandag presenterte politiet i New York sin rapport om hvilken kriminalitet som ble begått i byen i april i år.

Byen har innført strenge tiltak som følge av koronakrisen, og er også hardt rammet av viruset. April-oversikten er den første rapporten som viser en hel måned med hvor mye og hvilken kriminalitet som skjer under tiltakene, skriver ABC News.

Flere politi døde av viruset

Ifølge politiet ser de en dramatisk nedgang av kriminelle handlinger i alle bydeler, og det er meldt inn 28,5 prosent mindre kriminalitet til politiet enn samme måned året før.

– Selv om pandemien, som vi har mistet 38 kolleger vi aldri vil glemme til, har satt sterkt press på politiet, så har våre uniformerte og sivile ansatte vist eksepsjonell profesjonalitet og vært innovative i å greie å holde seg på frontlinjene, for å dempe usikkerheten og frykten under denne enestående krisen, sier politisjef Dermont Shea ifølge NBC New York.

Blant lovbruddene politiet registrerer mindre av er vold i hjemmet (35 prosent ned) og ran (26 prosent ned). Antallet anmeldte voldtekter synker med 55,2 prosent, men politiet opplyser om at de tror det her er store mørketall.

Flere drap og innbrudd

Samtidig er det ifølge politiets oversikt er det spesielt to typer kriminalitet som øker dramatisk: drap og innbrudd.

Forrige måned ble det registrert 31 drap i storbyen, noe som er nesten 35 prosent høyere enn året før, skriver ABC News. Ran, som det er blitt meldt inn 1090 hendelser av, stiger med 32 prosent. Politiet tror tyver sikter seg inn mot å bryte seg inn i restauranter og hos butikker som er stengt som følge av koronatiltakene.

I tillegg melder politiet om en økning i hatkriminalitet mot personer med asiatisk bakgrunn, og politiet opplyser om at dette har sammenheng med koronakrisen. Ifølge New York-politiet etterforsket de 14 slike hendelser forrige måned. 11 personer er så langt pågrepet i disse sakene.

Ifølge NBC New York er det til tross for nedgangen i april meldt om mer kriminalitet i storbyen så langt i 2020 enn samme periode i fjor. Økningen er på 2,6 prosent.

Ifølge New York Times' oversikt er det registrert over 181.000 smittetilfeller hittil i storbyen, og over 18.500 dødsfall.