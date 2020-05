Klokken 18.45 mandag kveld rykket Sør-Øst politidistrikt ut etter en voldshendelse i Vikersund.

Da hendelsen først ble omtalt av politiet, skrev de på Twitter at en lokal voksen mann i 40-årene angivelig hadde gitt to lokale tenåringer noen lusinger etter noe forutgående «slenging med leppa».

Det var ikke en helt korrekt gjengivelse, opplyser politiet natt til tirsdag.

Politiet har fått tilbakemelding om støy rundt denne hendelsen på diverse kommentarfelt. Det presiseres at det dreier seg om en hendelse hvor en voksen mann har slått to mindreårige barn gjentatte ganger med knyttet hånd. Foranledningen er uklar og saken etterforskes. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) May 4, 2020

– Det er en voksen person som har utøvd vold mot to mindreårige. Vi brukte et uheldig ord da vi skrev «lusinger», det er noe forbinder med flat hånd, eller som en ørefik. Her er det brukt knyttneve, og de har fått ordentlig juling, sier operasjonsleder Erik Gønnerød til TV 2.

Ifølge operasjonslederen førte den første meldingen de sendte ut til en rekke hetsende meldinger rettet mot tenåringene.

– Twitter-meldingen har medført til at de har fått et ordentlig kjør på sosiale medier, og de har gått litt i kjelleren. Da har vi valgt å rette opp, sier han.

Han opplyser også om at politiet har opprettet sak mot mannen som utøvde vold.