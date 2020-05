Ifølge politiet anslår bildene å være drøyt to uker gammel. De har opprettet en sak på forholdet, men artisten nekter å bistå politiet, melder Expressen.

Bildene av den angivelige kidnappingen begynte å spres mandag. Artisten foreldre er sjokkert over opplysningene.

– Jag har fått informasjon om at det i sosiale medier påstås at det har skjedd ham noe. Politiet utreder om det finnes grunn til å tro at det har blitt begått en forbrytelse, sier pressetalsperson Ola Österling, i Stockholmpolitiet.

Den svenske tabloidavisen, Expressen, har sett flere av bildene som tyder på at artisten ble mishandlet.

Politiet har fått vite via artistens foreldre at han er i god behold nå. Politiet gjør allikevel undersøkelser for å bli sikre på at noen av bildene er av nyere dato, og at vedkommenende er i fare. Ifølge Expressen har de ikke lykkes å komme i kontakt med artisten mandag kveld.