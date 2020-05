I januar 2016 meldte flere tyske medier at fotballspilleren Hiannick Kamba, da 29 år, hadde dødd i en bilulykke i hjemlandet Kongo.

Kambas tidligere lagkamerater i den tyske klubben YEG Hassel tok nyheten tungt.

– Vi var på trening da vi hørte om det. Det var flere av spillerne som gråt, sa lagets trener til avisen WAZ for fire år siden.

Nå hevder tyske Bild å sitte på oppsiktsvekkende opplysninger:

At Kamba lever, og at han er tilbake i Ruhrområdet. Der tilbrakte han flere år som ung og lovende spiller for storklubben Schalke.

I 2018 skal Kamba ha oppsøkt den tyske ambassaden i Kongos hovedstad, Kinshasa.

– Kamba hevder at han ble skilt fra vennene sine på natten i Kongo i januar i 2016, og ble stående igjen uten papirer, penger eller telefon.

Det sier statsadvokat Anette Milk, ifølge Daily Mail – blant flere utenlandske medier som har gjengitt saken. Nå vil angivelig Kambas ekskone bli stilt for retten, hvor Kamba skal vitne.

Konen skal nemlig ha fått fatt i en dødsattest, og lurt seg til penger fra et forsikringsselskap i Tyskland. Det er uklart hvorvidt den er forfalsket eller et resultat av korrupsjon, skriver danske BT.

– Hun er mistenkt for bedrageri, men nekter straffskyld. Etterforskningen pågår ennå, siteres Milk.

Den mistenkte kvinnen, som har en sønn med Kamba, hevder på sin side at hun først fikk vite om den mulige forsikringsgevinsten etter mannens død.