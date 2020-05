– Vi kan begynne med Sør-Norge, da det kanskje er hyggeligere å skrive om, innleder meteorolog Lillian Bergheim.

– Et høytrykk vil begynne å spre seg innover kontinentet, og ligge frem til torsdag. Sør for Stadt, vil det bli fint vær fra tirsdag til torsdag.

Bergheim sier at temperaturene i Sør-Norge kan gi grunn til å finne frem kortbuksene.

– Temperaturene på østlandet vil ligge på rundt 13 til 14 grader på tirsdag, og stige opp mot 15 til 16 grader på torsdag.

Meteorologen understreker at det vil bli litt kjøligere på vestlandet, hvor det også kan komme regnbyger.

Liten storm

Et lavtrykk fra nord i Norskehavet vil føre til ruskete vær i Nord-Norge.

– Kraftig vind og nedbør vil treffe i Nordland, og etter hvert også i Troms. I morgen vil det være sørlig, til sørvestlig stiv til sterk kuling langs kysten og i fjellet i Troms. Vinden kan komme opp i liten storm, forteller Bergheim.

Hun forteller videre at flere steder i nord vil få opptil 30 milimeter med nedbør.

– Man skal passe seg for vinden og følge med på kjøreforholdene i nord, både på tirsdag og på onsdag, sier Bergheim videre.

I Trøndelag og i Møre og Romsdal vil været variere.

– Midt-Norge blir liggende litt i mellom. Der vil det blir mer vekslende vær, både med regnbyger og litt opphold, sier Bergheim.

Nordlending fortviler

Eiendomsfotograf Torgeir Sørensen fra Vesterålen har tidligere gitt uttrykk for at nordlendingene må håndtere tøffere værforhold, enn de sørpå. Han tar likevel ikke lett på nyheten om været som er nordlendingene i vente.

– Vi vet jo hvor vi bor. Jeg har en sønn som er på lærlingssamling i Narvik, i dag så spurte han om han kunne skifte til sommerdekk. Jeg sa at jeg ikke trodde det ville være særlig lurt. Vi vet ikke om vi skal finne frem gressklipperen, eller fylle olje på snøfreseren, sier Sørensen.

Han forteller videre om hvordan været skaper ekstra utfordringer i hans jobb som eiendomsfotograf.

– Boligselgerne vil jo gjerne ha pene bilder med fint vær. Ofte må jeg dra for å ta bildene innendørs, før jeg må komme tilbake for å ta bildene utendørs. Det blir dobbelt så mye arbeid.

Sørensen erkjenner at nordlendingene må tåle mye dårlig vær.

– Vi ser at det er fint vær sørpå. Vi sitter her i fire minus, og får tilsendt bilder fra folk på østlandet som ligger på stranden. Selv bor jeg i Vesterålen, her er det ikke verst, det er snøfritt. Samtidig så har jeg en kompis i Tromsø, som har 2,3 meter med snø utenfor huset sitt. Vi er lei av vinteren nå, forteller nordlendingen.