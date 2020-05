Perry Olsson har i 17 år vært en del av smørerteamet til det norske langrennslaget.

Forrige måned gikk 64-åringens kontrakt ut, og han valgte ikke å fornye.

Det bekrefter det svenske skiforbundet mandag kveld.

– Det kjennes utrolig bra. Nå kan vi fortsette med de andre puslebitene og få i gang virksomheten allerede i mai. Nå har vi god tid til å sette sammen et bra lag, sier smøresjef for det svenske skilandslaget Petter Myhlback.

– Jeg svarte at jeg er interessert. Kontrakten min går jo ut nå, og jeg har tenkt å jobbe noen år til, sa Olsson til svenske Expressen i slutten av mars.

Olsson har gjennom årene jobbet tett med blant annet Petter Northug, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg tenker at det er fritt å jobbe hvor man vil, og hvis det skulle bli sånn at han vil dra så vil jeg ønske ham veldig mye lykke til. Han er en kjempefin kar, men jeg håper og tror han vil fortsette å jobbe hos oss, sa Norges langrennssjef Espen Bjervig til TV 2 i slutten av mars.

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, mener det ikke er problematisk at super-smøreren bytter beite.

– Her er det en svært ettertraktet smører som er på utgående kontrakt, og som lenge har vært ønsket av Sverige. Det er for så vidt helt udramatisk. Han har lov til å bytte jobb, men får også et tilbud om å bli, sier Skinstad.

I mars uttalte Norges langrennssjef overfor TV 2 at han håpte at Olsson ønsket å fortsette.

– Han er en av våre faste smørere, har vært med i lang tid, og er ønsket med videre fra vår side, sa Espen Bjervig til TV 2.