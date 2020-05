Herfra spredte smitten seg til hele Europa: – Vi visste ikke bedre

I begynnelsen av mars slo flodbølgen av koronasmitte inn over mange europeiske land.

Skibyer i Østerrike er blant hovedkildene til spredningen av koronaviruset både i Norge og andre land. Vinterferieukene i slutten av februar og begynnelsen av mars gjorde at vi i Norge fikk et plutselig byks i antall smittede.

«Patient Zero»

Etter hvert viste det seg at veldig mange av de smittede hadde besøkt afterskibaren Kitzlock i Ischgl.

I denne baren sto en 36 år gammel tysk bartender som man nå regner som «patient zero» i Sør-Tyrol. Trolig var han koronasmittet på jobb minst i et par uker før det ble oppdaget.

EIEREN: Bernhard Zangerl sier at han fulgte retningslinjene fra myndighetene da smitten ble oppdaget i Ischgl og hans egen bar. Foto: VTM

Bernhard Zangerl (25) eier baren Kitzloch. Han, og de lokale myndighetene, har vært utsatt for mye kritikk for å ha vært episenteret for smitten i Europa. Baren har vært under etterforskning for ikke å ha rapportert om koronasmitten.

Festet videre

Allerede 29. februar blir det slått alarm om Ischgl etter at et islandsk reisefølge kom hjem til Island med koronasmitte. 7. mars var det fremdeles full fest på Kitzloch.

– Det hadde vært riktig å stenge, men på den tiden var det veldig få koronatilfeller. I Sør-Tyrol visste man om det, men det var ikke klart om viruset var farlig eller ikke, sier han til VTM.

AFTERSKI: Utestedet Kitzlock ble arnestedet for koronasmitte i Europa.

7. mars testet bartenderen positivt for korona og ble umiddelbart sendt hjem fra jobb. De ansatte vasket ned baren, men de holdt åpent i to dager til i samråd med myndighetene, skriver ARD.

8. mars kunne man slå fast at utbruddet blant islendingene ble knyttet til Kitzloch, og samtidig ble de første smittetilfellene fra Østerrike registrert i Norge. Tre dager senere fraråder norske myndigheter alle reiser til Tyrol.

Flere av skibarene i Ischgl holdt åpent helt til 13. mars til tross for at man visste det var mye smitte i byen på dette tidspunkt.

– En dum feil

– I dag kan vi si at dette var en dum feil, og hadde vi visst det vi vet i dag, skulle vi skulle gjort mye annerledes, sier Zangerl.

Zangerl snakker villig med reporteren fra VTM, mens han rydder glass i den tomme skibaren. Mange mener Zangerl, som kommer fra en søkkrik restaurantfamilie, har hatt for mye innflytelse på myndighetene fordi økonomien sto på spill.

Skiturismen er viktig for den lille byen Ischgl i Østerrike. (Photo by AFP Foto: Johann Groder

Vurderer søksmål

En østerriksk forbrukerforening har vurdert 5380 klager fra skiturister fra hele Europa. Hele 3680 av dem er fra Tyskland, og dataene viser at 75% av dem ble smittet i Ischgl.

25 av disse tyskerne er nå døde av viruset, ifølge ARD.