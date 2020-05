USA er det landet i verden med flest korona-relaterte dødsfall. Så langt har nærmere 70.000 personer mistet livet, og over én million er smittet av viruset.

I en ny prognose kommer nå Trump-administrasjonen med dystre nyheter.

De forventer nærmest en dobling av antall daglige korona-dødsfall.

I dag ligger tallet på rundt 1750 dødsfall om dagen. Innen 1. juni tror de at dette tallet passerer 3000.

Det skriver The New York Times.

Anslagene er basert på modeller fra senteret for smittsomme sykdommer. Der kommer det frem at de ser for seg en økning av antall nye daglige smittetilfeller fra rundt 25.000 til 200.000.

På søndag sa USAs president Donald Trump at dødstallene i USA kunne nå 100.000. Det er det dobbelte av hva han forutså for bare to uker siden.

Trumps anslag undervurderer likevel prognosene som nå kommer fra hans egen administrasjon. Og mønsteret hvor presidenten stadig underspiller omfanget av viruset fortsetter.

– Vi kommer til å miste opp til 100.000 mennesker. Det er en fryktelig ting, fordi vi burde ikke ha mistet én eneste person, sa Trump i et intervju med Fox News søndag.

Saken oppdateres!