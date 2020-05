Slik vil Sats gjenåpne treningssentrene

Sammen med hovedorganisasjonen Virke, har Sats utarbeidet en ny bransjestandard i tråd med smittevernreglene.

Krav om bruk av hansker, stenging av garderober, og mindre treningsgrupper er noen av tiltakene som skal senke smitterisikoen ved treningssentrene.

Landssjef i Sats Norge, Wenche Evertsen, håper at sentrene kan gjenåpnes i løpet av mai.

– 18. Mai hadde vært ideelt. Det er viktig for oss å åpne i løpet av mai-måned. Nå er det snart sommer, og treningsbransjen vil gå inn i en lavsesong, som kan bli krevende for oss da vi lever av medlemstilvekst.









Her er tiltakene på treningssentrene Sentrene skal være vasket og desinfisert før gjenåpning

Sørge for at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig på strategiske steder på sentrene (resepsjon, ved booking stasjon, garderober og toaletter)

Hyppig desinfisering av berøringsflater som dørhåndtak, kortlesere, servantbatterier etc

Stenge vannkraner/kilder for drikking og fylling av flasker mm på sentrene

Ta bort lokk på søppelbøtter for å hindre smitte ved løfting av lokket

Alltid tørke av apparater med desinfeksjonsmiddel etter bruk

God bruk av informasjonsplakater på sentrene

Bruke booking- og adgangssystemer til å kontrollere antall medlemmer som til enhver tid er på senteret på samme tid

Fjerne matter, baller og annet småutstyr ved behov

Stenge annethvert kondisjonsapparat for å sikre avstand

Flytte styrkemaskiner for å sikre avstand ved behov

Holde anbefalt avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene

Ingen berøring ansatte/instruktør/personlig trener og kunde/medlem

Unngå bruk av garderobe, dusj

Pålegge å skifte til treningstøy hjemme, bruk av egne hansker, bruk av håndkle under trening, bruk av t-skjorte og treningsbukse/tights

Pålegge krav til rengjøring av apparater etter bruk

Kan pålegge stenging av garderobeskap

Redusere antall deltagere I gruppetreningsklasser: feks 30% reduksjon i antall medlemmer i gruppetreningsklasser og 50% reduksjon i sykkelklasser, for å overholde myndighetenes retningslinjer for avstand mm

Sørge for at klasser/gruppetreninger ikke starter eller slutter samtidig, for å hindre opphopninger av flere deltagere samtidig. Minst 15 min mellom hver gruppetrening.

Hygienerutiner: Oppfordre til gruppetrening ute, der det er mulig

Anbefale online trening for de som ønsker det

Redusere tiden på gruppetreningen, for å gi litt tid mellom hver klasse for deltagere og instruktører til å rengjøre utstyr og gulv

Ta av setene til annenhver sykkel i sykkelsalene (for å sikre nok plass mellom medlemmer og for å vite hvilke sykler som er rene)

Klasser med kroppskontakt kuttes ut eller endres

Løpeklasser foregår kun utendørs

Tilrettelegge for seniorklasser på egne tider (feks tidlig på dagen), eller fjerne disse/risikogrupper

Oppfordre til utetrening: 1-1 og smågrupper (4 + PT), hvis kunden ønsker det

Understreke viktigheten av gode hygienerutiner

Oppfordre til bruk av online PT

Alltid tørke av apparater med desinfeksjonsmidler etter bruk av kunde

Overholde regler for avstand med PT – kunde, og til andre som trener på senteret

Fjerne mat for nødvendig periode

Stenge ned barnepass inntil videre

Ny treningshverdag

Sats-gruppen har over 250 treningssentre fordelt på Danmark, Sverige, Finland og Norge. Evertsen forteller at Sats allerede har gjenåpnet sine treningssentre i Finland og Sverige.

– Planen er et resultat av arbeidet vi gjorde før vi gjenåpnet i Sverige og i Finland, samt innspill vi har fått fra bransjene i Norge.

Planen ramser punktvis opp flere tiltak rundt renhold og treningsrutinene, som skal begrense smitterisikoen.

– Det vil eksempelvis handle om frekvensen og omfanget av renholdet. Vi må også oppfordre medlemmene til å ha god håndhygiene, og at de vasker apparatene etter at de har brukt dem.

Ifølge planen vil alle yogamatter og boksehansker fjernes. Samtidig vil også annenhvert kondisjonsapparat fjernes, slik at medlemmene holder tilstrekkelig avstand.

Treningsgrupper vil bli delt opp, og personlige trenere må sørge for at medlemmene vil kunne gjøre øvelsene med avstand til treneren.

Trafikklys-system

Evertsen sier at Sats også håper på å kunne holde oversikten over hvor mange som befinner seg på treningssenteret til enhver tid.

– Adgangskontrollsystemet vil vise hvor mange som har sjekket inn på treningssenteret. Vi jobber også med en trafikklys-ordning, der det vil bli markert dersom senteret nærmer seg en maksgrense.

Hun sier at treningssenteret blir nødt til å be medlemmene komme tilbake til en annen gang, dersom det skulle være fullt. Sats-sjefen sier at rushtidene var en utfordring, da sentrene i Finland og Sverige ble gjenåpnet.

– Det er en kjensgjerning at vi har en rushtid fra 16.00-18.00. Vi må jobbe med hvordan vi smart kan spre denne rushtiden utover. Om alle skal kunne benytte seg av treningssentrene våre, må medlemmene trene til andre tider.

Høie: – Må skje gradvis

Virke har sendt planen til Helsedirektoratet, men Evertsen sier imidlertid at mottakelsen av bransjestandarden ikke har vært helt som de hadde ønsket.