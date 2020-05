I tillegg til de omkomne ble 500 skadd da det oppsto panikk på teknofestivalen Love Parade i juli i 2010 i Duisburg i Tyskland.

Etter ulykken ble det satt i gang en omfattende rettsprosess, der det i første omgang ble tatt ut tiltale mot ti personer.

Tiltalen ble frafalt for sju av de tiltalte i februar i fjor. Mandag uttalte retten i Duisburg at de tre siste tiltalte, som jobbet for et eventbyrå, hadde gjort «alvorlige feil» i planleggingen, men at det ikke kan knyttes individuell skyld til dem.

Dermed blir det ingen videre rettsprosess mot noen av dem som opprinnelig var tiltalt. Ulykken skyldtes ifølge retten en kombinasjon av en rekke hendelser.

(©NTB)