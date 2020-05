Fotballplanen: – Spørs hvor lenge man klarer å få det til å gå rundt

– En del av kravene slik de foreligger nå, vil være vanskeligere for Toppserien å håndtere enn for Eliteserien. Men vi er veldig enige i at det er viktig å komme i gang. Vi mener at det kan være klokt å starte opp med Eliteserien i første omgang. Både for å høste erfaringer fra praksisen, men også slik at vi får tid til å forberede oss på å få på plass det som kreves. Så er vi optimistiske med tanke på oppstart av Toppserien om ikke lenge, sier Jørgensen.

Et av punktene i protokollen som skiller seg ut for Toppseriens del, er følgende:

• Skal ikke gå på skole eller jobb utenom tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp.

Jørgensen opplyser at de jobber tett med klubbene, og er trygge på at klubbene igjen har en god dialog med spillerne.

– Er protokollen gjennomførbar for Toppserien?

– I Toppserien har vi over 100 studenter og mange har også jobb ved siden av fotballen. Vi har derfor andre utfordringer enn Eliteserien, og vi må gjøre et godt stykke arbeid for å legge forholdene til rette for disse spillerne. Men klubbene er positive til å virkelig legge seg i selene for å få det til, understreker Jørgensen.

– Et rammeverk for å kunne spille fotball

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, har forståelse for at restriksjonene kan virke strenge, men påpekte tidligere mandag at dette er den eneste måten man kan få i gang fotballen på igjen.

Hun presiserte dessuten at det er et arbeidsdokument.

– Dette er et rammeverk for å i det hele tatt kunne spille fotball. Det er bakteppet. Og dette var det laveste nivået vi måtte legge oss på for å sikre forsvarlige rammer rundt vår aktivitet i en pandemisituasjon. Alternativet er kanskje å ikke få spille fotball, og dette gjelder jo kun for den profesjonelle fotballen i første omgang, sa Klaveness.

Tollås Nation og Stenevik er i hvert fall klare i talen: De håper at fotballen skal komme i gang igjen.

– Jeg vil heller ikke gå på butikken enn ikke å spille fotball. Jeg er veldig positiv, så lenge det er trygt, sier Stenevik.

– Hvis vi får grønt lys, er det tydeligvis innenfor de helsemessig forsvarlige rammene. Jeg håper vi kommer i gang, slår Tollås Nation fast.