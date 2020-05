I Stange kommune samlet lokalbefolkningen inn penger for å bistå frisørsalongen som måtte korona-stenge Så kom beskjeden om at frisøren må betale 22 prosent i skatt på dugnadsgaven.

– Uhørt, sier Erik Rasmussen som startet pengeinnsamlingen.

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev om saken.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha bort korona-skatten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

– Dette virker litt smålig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2. Han vil be finansminister Jan Tore Sanner gi skattefritak for pengergaver som er samlet inn til korona-utsatte bedrifter.

Slagvold Vedum viser til at mange måtte stenge dørene på grunn av pålegg fra staten.

Det er på det rene at privatpersoner har samlet inn millioner av kroner til frisører og utesteder, via spleis.no.

– At staten skal ta av penger som er samlet inn for å hjelpe en lokal bedrift er hårreisende. Dette er jo dugnad for å hjelpe de som ble nedstengt på grunn av korona-krisen, sier Erik Rasmussen.

Han og kona samlet inn 17.500 kroner da Elin Settevik måtte stenge frisørsalongen i Vallset. De begriper ikke at det er noen fornuft i at nær 4000 kroner går til staten i skatt.

– Dette går ikke an. Det er ikke riktig at staten skal forsyne seg av pengene vi har samlet inn, sier Erik Rasmussen.

– Det er jo kjempefint at folk samler inn penger for å hjelpe bedriftene som sliter. Her vil jeg utfordre finansministeren til å finne en fornuftig løsning. For eksempel et midlertidig fritak for skatt for bedrifter som har fått spleis-hjelp. Det må gå an å justere litt på reglene uten å ordningene blir misbrukt, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Erik Rasmussen ber finansministeren gripe inn. Foto: Privat

På hjemmesiden til Spleis.no orienteres det om skattereglene:

– På generell basis kan man si at innsamlinger til skattepliktige virksomheter er skattepliktige, mens innsamlinger til hobbyer og veldedige formål er skattefrie.

Erik Rasmussen i Stange håper at finansministeren ordner opp, slik at innamlede penger ikke havner i statskassen, men hos småbedriftene som trenger det.