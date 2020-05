Se Matchball på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo mandag fra klokken 20!

Ole Selnæs er tilbake i Kina hvor klubber nå får lov til å trene som normalt igjen.

Trønderen som spiller for kinesiske FC Schenzhen, sier det er deilig å kunne trene igjen.

– Helt siden jeg kom tilbake til Kina har vi trent som normalt, og spilt treningskamper. Her er det ingen restriksjoner på noe som helst. Livet her fungerer helt som normalt nå, både på og utenfor banen, sier Selnæs til TV 2.

– Var som en Walking Dead-episode

Før trønderen returnerte til Norge i februar kunne han fortelle om strenge tiltak i landet hvor koronaviruset hadde sitt utbrudd.

– Det var strengt. Jeg husker da jeg reiste ut av Kina, og ble møtt av folk som målte temperatur og som gikk i fullt sikkerhetsutstyr. Jeg følte at der var som en Walking Dead-episode. Det var veldig spesielt, men jeg var glad for å komme meg hjem til et sted det var trygt, påpeker Selnæs.

The Walking Dead er en TV-serie hvor en zombie-apokalypse sprer seg over hele verden og utsletter store deler av verdens befolkning.

Da Selnæs reiste hjem til Norge hadde laget hans FC Schenzhen rykket ned fra øverste nivå i Kina - og ligaen var utsatt på ubestemt tid. Nå håper han på en oppklaring om hvor laget skal spille når den starter opp igjen.

– Det som er situasjonen nå er at det er litt uklart om vi får tilbake plassen i Super League (Den kinesiske toppdivisjonen). Vi ønsker selvfølgelig å spille på det øverste nivået.

Fikk bytte klubb

Da 25-åringen returnerte til Norge i februar fikk han mulighet til å bytte klubb. Han trente blant annet med Rosenborg i denne perioden, men skrev ikke under på noe avtale.

Nå er Selnæs strålende fornøyd med å være tilbake i Kina.

– Akkurat nå er jeg glad for at jeg er på den eneste plassen i verden hvor man får trent som normalt. Vi spiller treningskamper hver eneste helg, sånn sett har jeg det veldig bra akkurat nå, sier Selnæs.