Stjernens skandalevideo setter sinnene i kok

Senere denne uken håper Bundesliga-sjefene på å få grønt lys fra politikerne til å starte opp igjen.

Nå kan en Facebook-video fra Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou sette det i fare. Den viser nemlig flere av spillerne, og særlig Kalou selv, bryte smitteverntiltakene.

Den tidligere Chelsea-spilleren livestreamet fra Hertha Berlins treningsfelt og garderobe. Innholdet i videoen du kan se øverst i denne saken har sjokkert Tyskland.

Videoen, som nå er slettet, omtales som en skandale av store tyske medier som blant annet Bild og Kicker.

– Bildene til Salomon Kalou fra garderoben til Hertha er fullstendig uakseptable, skriver den tyske fotballigaen (DFL) på Twitter.

– Det kan ikke være noen aksept for dette - også med tanke på spillere og klubber som følger retningslinjene fordi de har forstått alvoret i situasjonen.

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

Kastes under bussen

Hertha Berlin har mandag kveld gått til det skrittet å suspendere Kalou fra trening og kamper med umiddelbar virkning. De poengterer at det etterlatte inntrykket av videoen er at klubben og spillerne ikke tar de seriøst, men skriver at dette bare var en feil fra en enkeltperson.

I uttalelsen heter det: «Med videoen fra garderoben brøt Salomon Kalou grunnleggende interne teamregler og viste oppførsel som verken er passende for situasjonen eller som samsvarer med klubbens regler.»

– Med videoen forårsaket Salomon Kalou ikke bare store skader på Hertha BSC, men fremfor alt gir det i den pågående debatten om gjenopptakelse av fotball, et inntrykk av at profesjonelle fotballspillere ikke tar korona på alvor, sier Hertha Berlin-direktør Michael Preetz.

– Hertha BSC beklager oppførselen til Salomon Kalou, spesielt siden han er en rennomert og erfaren spiller, men omfanget av regelbruddene krever konsekvent handling.

Kalou har også uttalt seg. Han hevder han bare var glad for at spillernes tester var negative.

– Jeg beklager hvis jeg ga inntrykk av at jeg ikke tar korona på alvor. Det motsatte er tilfelle, fordi jeg er spesielt bekymret for menneskene i Afrika, der den medisinske omsorgen ikke er så god som i Tyskland.

– Jeg var glad for at testene våre alle var negative, og jeg vil også be om unnskyldning til de spillerne som var med i videoen, men som ikke visste det.

Bryter regler

Klubbene i Tyskland har fått lov til å returnere til trening under strenge smitteverntiltak.

De kan det se ut som Kalou gir blaffen i. 34-åringen fist-bumper med flere lagkamerater, blant andre Rune Almenning Jarstein, tar en i støtteapparatet i i hånden og braser inn mens en lagkamerat ser ut til å gjennomgå en koronatest.