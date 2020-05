Europa åpner opp litt etter litt

Restriksjoner varierer en del i Tyskland ettersom delstatene har stor grad av selvstyre. I de fleste delstater gjelder fortsatt regelen om at folk kun skal møtes to og to utendørs, og at man må holde halvannen meter avstand til personer man ikke bor sammen med.

Østerrike åpner også delvis skolene igjen. Avgangselever i videregående skole og yrkesfag begynner denne uken, og så følger de andre klassetrinnene i løpet av de neste ukene. For å hindre smitte må elevene bruke munnbind på skolen, og det er laget et rotasjonssystem slik at ikke alle er i klasserommet samtidig.

Museer, butikker og idrettsanlegg

Samtidig lar flere europeiske land butikker og andre virksomheter åpne dørene igjen.

I Østerrike kan folk igjen spille tennis og golf, mens i Portugal kan man gå på museer og gallerier. Kinoene åpner om et par uker, men med krav om fysisk avstand mellom kundene.

Om få dager åpner myndighetene i Belgia for at flere kan avvikle hjemmekontoret og heller gå på jobb. De fleste av butikkene vil også åpne igjen. Og i Polen kan hoteller og museer igjen ønske gjester velkommen.

