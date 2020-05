Det er spennende tider i det norske bilmarkedet. Flere nye merker er på vei inn og de har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de satser på elbiler.

Xpeng har allerede sin bil på plass i Norge. G3 heter den og er en elektrisk SUV.

– Vi mener at dette er både premiumbil og teknikk-bombe og vi er sikre på at prisen, rekkvidden, ytelsene og teknikken ombord vil gjøre den attraktiv for norske kjøpere.

Det sier Espen Strømme, daglig leder i importøren Zero Emission Mobility AS (ZEM).

Denne uken åpnet det norske importørselskapet ZEM på Lørenskog dørene for å vise oss i Broom Xpeng G3.

Xpeng er altså helt ny kinesisk elbil på markedet. Så ny at det bare er i Norge av de europeiske markedene den selges. I det kinesiske hjemmemarkedet har bilen vært i salg siden 2018, men ikke i mer enn 20.000 eksemplarer. Ennå.

Norge først ut

Nå står altså elbil-nasjonen Norge for tur. Vi i Broom er de aller første som både får kjøre bilen og som får en gjennomgang av hva den spennende nykommeren har å by på. Xpeng G3 kommer til å være tilgjengelig i to utgaver, nemlig Smart og Premium.

Prisene er klare for nettbestillingen har åpnet.

– Prisene er 398.000 kroner for Smart og 419.000 kroner for Premium. Begge modellene er svært godt utstyrt og tilpasset det norske markedet, forteller Strømme videre, samtidig som han viser oss bilen.

– Det endelige rekkeviddetallet for den nye og strenge WLTP-beregningen er enda ikke helt klar, men den blir på over 450 kilometer, det kan jeg si allerede nå, forteller han videre.

Noe salgsmål vil han derimot ikke ut med, men han lover at kunder som bestiller Xpeng G3 før 15. juni i år, få bil i løpet av 2020.

Honqui er et annen navn du kanskje bør lære deg

Espen Strømme, til høyre, og Broom-Benny i ivrig passiar om nye Xpeng G3.

Viktig avtale om service og garanti på plass

Enn så lenge blir det showroom i Oslo og Bodø, men flere norske byer står for tur etter hvert. Planen er at bilene primært skal bestilles over nettet.

Xpeng har som sine konkurrenter fem års nybilgaranti på selve bilen, mens batteriet har en garanti på åtte år, eller 160.000 kilometer.

Når det gjelder service og garanti, skal dette gjøres av to store norske og landsdekkende aktører. Hvem er enn så lenge hemmelig.

– Ja, det kan jeg ikke si noe om ennå, men dette vil bli godt i varetatt, forklarer Strømme.

– Vi kommer til å lette litt mer på sløret rundt dette om bare et par dager, legger han til.

Noen er kanskje litt tvilende til kollisjonsikkerheten i kinesiske biler. Det skal det være liten grunn til.

– Ja, i China NCAP har Xpeng G3 fått svært god score. Det er liten grunn til å tro den skuffer i den europeiske NCAP-testen, tror Strømme.

Nå kommer enda et Kina-bilmerke til Norge

G3 er en rommelig SUV med rekkevidde på rundt 450 kilometer.

Tesla er en viktig konkurrent

Når det gjelder konkurrentene, er det naturlig å tenke på Kia e-Niro, som er ganske lik, i alle fall rent fysisk. Det samme gjelder den litt mindre Hyundai Kona og kanskje også Nissan Leaf.

– Noen forskjeller til tross, så er nok dette biler som mange vil sammenligne oss med. Men jeg tror likevel at Tesla Model 3 og ikke minst den kommende Model Y og til en viss grad BMW i3 kanskje er vel så nært, om vi ser på teknikken ombord. G3 er nemlig en liten teknikk-bombe, mener Strømme.

– Både når det gjelder selvparkering, autonom kjøring (selvkjøring) datalagringskapasitet og det at bilen kan oppdateres over nettet, sier Strømme til slutt.

Vi har allerede prøvekjørt bilen og kommer tilbake med mer informasjon, kjøreinntrykk og egne erfaringer i løpet av veldig kort tid.

