Slik kan du bli tvunget til å endre ferieplanene dine

NHO mener du nå må være innstilt på å gjøre endringer i avviklingen av sommerferien.

– Korona-pandemien innebærer en ekstraordinær situasjon, som for mange bedrifter betyr uvanlig stor usikkerhet når det gjelder driftsmessige utfordringer og betingelser framover. Tidene er uforutsigbare og både arbeidsgiver og ansatte må være fleksible for at vi skal komme best mulig ut av utfordringene. Vi må altså være innstilt på blant annet å gjøre endringer i avviklingen av sommerferien, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til TV 2.

I et brev, som TV 2 har fått innsyn i, til Arbeids- og sosialdepartementet har NHO bedt om at bestemmelse i ferieloven endres.

20. april kom svaret fra regjeringen, hvor departementet slår fast at ferieloven allerede har et betydelig handlingsrom.

Ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet, Ragnhild Nordaas, sier til TV 2 at endringer i ferieloven har vært diskutert i arbeidsliv- og pensjonpolitisk råd, som ledes av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Her deltar også partene i arbeidslivet.

– Konklusjonen er at organisasjonene oppfordres til å løse eventuelle utfordringer med ferieavvikling innenfor rammen av gjeldende ferielov, sier Nordaas til TV 2.

I et brev til partene skriver departementet at ferieloven allerede har et betydelig handlingsrom.

Les hele brevet: Disse endringene mener regjeringen du må være forberedt på

Endre planlagt ferie

Departementet mener det i ferieloven er en adgang for arbeidsgiver til å endre fastsatt ferie.

I loven heter det at fastsatt ferie kan endres «på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder».

ENDRINGER: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier det trolig vil bli endringer i ferieavviklingen. Foto: Terje Bendiksby

– Departementet legger til grunn at det som følge av covid-19-situasjonen vil kunne oppstå hendelser som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, og som derfor vil kunne gi grunnlag for å endre fastsatt ferie. Departementet antar at dette for eksempel kan være aktuelt ved plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av drift, står det i brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Melsom i NHO sier det kan være ønskelig at ferie avvikles før aktiviteten tar seg opp igjen.

– For mange bedrifter er det blant annet usikkerhet rundt hvor lenge permitteringer i bedriften vil vare. Det er også sannsynlig at aktiviteten i mange bransjer vil kunne ta seg opp senere på året. Dette betyr at det kan være ønskelig at ferie avvikles på et tidspunkt i forkant, slik at man ikke står tilbake med mye uavviklet ferie når aktiviteten tar seg opp igjen, sier NHO-direktøren til TV 2.