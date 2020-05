Mandag ettermiddag møtte justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) pressen til sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, var også til stede.

Så langt er det 213 personer som har mistet livet som følger av koronaviruset i Norge. De siste dagene har antall smittede sunket kraftig.

– Den siste tiden har vi snakket om samfunnet skal tilbake til en slags normalsituasjon. Vi skal tilbake til jobb, skole og en del fritidsaktiviteter. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sa justisminister Monica Mæland.

Hun fastholder de tre viktige prinsippene om å holde avstand, vaske hendene grundig og ofte og unngå ansamlinger av store folkemengder.

– Hvis ikke dette går, må vi stenge ned. Og det ønsker ingen av oss å gjøre, sa justisministeren.

Mæland fortsette med å informere om at NAV jobber på spreng med å behandle alle søknader. Siden 12. mars har de mottatt 420.000 søknader om dagpenger.

– Alle skal få det de har krav på, men det er fremdeles forsinkelser. Alle som trenger det kan få et forskudd gjennom automatisk søknadsfunksjon på NAV sine nettsider, sa justisministeren.

I forrige uke endret FHI sine anbefalinger om å holde to meter avstand til andre folk, til minst en til to meter.

– Jeg er glad for at FHI har endret rådene om avstand til minst én meter, og at dette er tilstrekkelig for å minske smitterisikoen betraktelig. Det gjør det enklere for bedrifter og restauranter å åpne, sa helseminister Bent Høie.

Per nå er det kun tillatt å være maks fem personer samlet privat. Helseministeren sier at de kommer tilbake til hvor mange folk man kan invitere på 17. mai-frokosten mot slutten av uken.

– Men vi påpeker at regelen om en meter avstand vil opprettholdes.

Fagdirektør i FHI Frode Forland kom mandag med en gladnyhet til alle besteforeldre.

12. mars uttrykte statsminister Erna Solberg at besteforeldre ikke skulle passe barnebarna.



Men basert på ny kunnskap om viruset sier FHI nå at er du under 65 år, og utenfor risikogruppen – kan du nå møte barnabarna dine igjen.



– Vi vet at den viktigste risikofaktoren er høy alder, særlig over 65-70 år. I tillegg vet vi også at barn sjeldnere blir smittet, og oftest får milde symptomer. Det er først og fremst personer med symptomer som smitter andre, sa Forland.

Han påpeker at det viktigste er at man ikke møtes dersom enten barn eller besteforeldre er syke.

– Det beste er om man møtes ute slik at man unngår for lang tid inne i et lite rom. Men er man helt frisk, og under 65 år kan man møtes inne så lenge man holder avstand, sa Forland videre.



