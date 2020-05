Uigurenes videoer med Alan Walkers «Faded» gikk viralt – så slettet Kina videoene

«Faded» er den mest kjente låta til Alan Walker. Sangen har også blitt svært populær blant uigurene i Kina, for å formidle sorgen om sine savnede familiemedlemmer i landet.

– Kina har allerede satt millionvis av uskyldige uigurer i konsentrasjonsleire. Derfor har sangen mye til felles med hva uigurene føler og assosierer seg med, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uigurkomitéen.

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) fastslår i en rapport at én million uigurer holdes i hemmelige leirer i Xinjiang-provinsen i Kina.

Ifølge FN-ambassadør Kelly E. Currie, er uigurene under konstant og omfattende overvåkning via kameraer med ansiktsgjenkjennelse og mobiltelefon-skannere. I tillegg driver kinesiske myndigheter kompleks sensur av sosiale medier.

Triste videoer

Situasjonen får uigurene til å ytre seg gjennom symboler eller miming i stemmeløse videoer, for å fortelle om undertrykkingen fra det kommunistiske regimet.

Det siste eksempelet på det ble sett i oktober, da uigurene la ut videoer på Douyin. Appen er en TikTok-versjon som er utviklet for kun Kina.

I videoene med Alan Walkers «Faded», framstår uigurene triste og gråtende. De prøver å fortelle sorgen til savnede familiemedlemmer ved å banke på hjertene sine.

Videoene fikk stor oppmerksomhet fra den muslimske minoriteten, og etter hvert la andre uigurer i Kina ut slike videoer, med samme sang.

Reaksjoner fra Kina

Men protesten var ikke langvarig. Etter en stund tok Kina kontroll over de stemmeløse videoene.

Dette ble ikke slutten på protestene, for videoene fortsatte å spre seg på sosiale medier og har gått viralt på TikTok og Twitter.

HJERTESKJÆRENDE: Adiljan Abdurihim sier at å se på videone var hjerteskjærende for ham. Foto: Privat

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Han sier at det foregår en etnisk rensing vest i Kina, og at landets myndigheter massiv overvåking av uigurer.

– Kina har allerede fengslet millioner av uskyldige uigurer, og mange av dem ble internert kun for at de hadde slektninger i utlandet, hadde vært i utlandet, hadde hijab, eller hadde latt skjegget gro. Derfor fikk også de som publiserte videoen besøk fra kinesisk politi, sier han.

– Et desperat forsøk

Han forteller til TV 2 at komiteen har laget en rapport om disse innleggene i sosiale medier. Ifølge rapporten er det totalt 32 innlegg som er lagt ut av uigurer i Kina. Alle videoene og 22 av disse Douyin-kontoene ble slettet.

Fakta om uigurene • Da Kina okkuperte Øst- Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. • Uigurene kommer fra Xinjiang-provinsen i nordvest Kina. • Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning. • Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

Abdurihim sier at det har vært nesten umulig å ha kommunikasjon med dem som er i Xinjiang-provinsen i Kina. Derfor forteller de om sorgen, tapet og brutaliteten i landet gjennom videoene, ifølge han.

– Uigurer som publiserte de stemmeløse videoene på appen Douyin er et desperat forsøk for å fortelle verden hva som skjer. En annen tolkning kan også være at de ville vise det som de føler, men som de ikke kan snakke om, sier han.

Orket ikke se videoene

Yashar Hemdulla er 29 år gammel mann som bor i Fredrikstad. Han er en av uigurene som leter etter familiemedlemmene sine.

Åtte av hans familiemedlemmer sitter i de såkalte konsentrasjonsleirene, og en av dem er faren til Yashar. Han forteller at han mistet kontakt med faren sin i 2018.

SAVNER FAREN: Yashar Hemdullas far sitter i de såkalte konsentrasjonleirene i Kina. Foto: Privat

Han sier at videoene med Alan Walkers «Faded» gjorde ham svært trist.

– Jeg kunne ikke se på dem. Jeg gråter og blir påvirket mye. Jeg er redd for at jeg kommer til å bli psykisk syk på grunn av disse tankene, sier han.

Ifølge Hemdulla er faren hans en av de mest kjente språkforskerne i det uiguriske samfunnet.

– Januar 2019 ble min far arrestert, og jeg fikk først vite dette etter tre måneder, sier han til TV2.

Han legger til at når uigurer snakker på telefon med familiene sine i Kina, bruker de setninger som dekker over den egentlige meningen av det de sier.

– Når vi snakker på telefon, bruker vi forskjellige setninger for å fortelle hva vi egentlig mener. Fordi Kina avlytter alle telefonsamtaler i landet. Derfor skjønte jeg at faren min ble satt i konsentrasjonleirene, da vennen min sa at faren min ble innlagt på sykehuset, forteller Hamdulla.

– Sendt brev til Erna Solberg

Likevel prøvde han å få et offisielt svar på hvor faren er, og ringte ulike politiavdelinger i Kina, men ingen svarte ham. Han ble fortvilet, og også bekymret for moren sin.

– Jeg turte ikke å spørre veldig mye om forsvinningen, med tanke på at min mor kunne oppleve konsekvenser. Hun kunne bli satt i leirene som faren min. Derfor har jeg nå ikke noe kontakt med moren min, og det er forferdelig trist, sier han.

I februar i år skrev Hemdulla et brev til den norske statsministeren, Erna Solberg, hvor han ba om hjelp til faren sin.

– Som en norsk borger ber jeg deg å hjelpe meg, og la andre politikere få vite om dette, og finne en mulig løsning på hvordan jeg får høre om min far er i live? Jeg ber deg om å be dine kolleger i partiet å ikke være tause om den alvorlige situasjonen i Øst-Turkestan, skrev han i brevet.

Han opplyser til TV 2 at Statsministerens kontor har sendt brevet til Utenriksdepartementet, og har bedt om å håndtere henvendelsen.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.