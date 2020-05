Flyanalytiker: – Dette vil skje med prisene på flybilletter

Analytikeren forventer imidlertid at vi vil se et smalere tilbud hos Norwegian etter at krisen har lagt seg.

– De vil kutte i rutestrukturen sin. De kommer til å fly til steder hvor de kan regne hjem profitabilitet på rutene sine. En rekke destinasjoner vil droppe bort, sier han.

VENTER PRISØKNING: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det fortsatt vil være attraktivt å reise med Norwegian, men venter at prisene vil øke noe. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Forventer utbetaling

Mange passasjerer fikk allerede betalte reiser kansellert da flyene ble satt på bakken i midten av mars. Forbrukerrådet venter at det blir gjort regning for det nå.

– Vi har forventninger til at de nå utbetaler det mange forbrukere har til gode på kansellerte flybilletter, sier Pia Cecilie Høst, jurist i Forbrukerrådet.

Flere har mottatt tilbud om å få tilbakebetalt det man har til gode gjennom Norwegians verdikuppong-løsning. Høst forklarer at man kan godta et slikt tilbud, men at det er ikke er noe man må gjøre.

– Du skal få vite at du faktisk har krav på å få tilbake pengene dine. De har ikke lov til å bare pushe den type cash points eller verdikuponger, uten å opplyse om ditt krav på pengene tilbake, sier hun.

– Hva er ditt råd til forbrukere som nå skal bestille flybilletter?

– Det som er lurt å tenke på når du kjøper en billett nå, det er å bruke et kredittkort. Da vil du både ha en reiseforsikring, men du vil også kunne få tilbake pengene dine for billetten dersom et selskap skulle gå konkurs.