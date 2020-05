«Ex on the Beach»-profil rammes av avlyste oppdrag – går tilbake til studiene

Så premieren på Facetime

Årets premierefest for «Ex on the Beach» ble avlyst i mars på grunn av koronautbruddet. Meyer tror det må være kjipt å miste premierefesten for de som er helt nye i rampelyset, og hun hadde selv gledet seg. Men hun har full forståelse for tiltakene myndighetene innførte, og hun mener det er bra at den ble avlyst.

– Det viktigste er å unngå smittespredning. Det finnes ting som er verre enn å ikke få gå på en premierefest. Så viktig er det ikke med premierefesten, forklarer Meyer.

«Ex on the Beach» deltakeren har sett at flere andre realitydeltakere valgte å ta en egen feiring og samlet en større gjeng. Det mener hun er lite respektfullt.

– Det er veldig egoistisk. Folk må følge de reglene som myndighetene setter, understreker hun.

Selv så hun premieren på Facetime med Andreas Østerøy fra sesong to. Meyer forteller at hun har tatt avstand fra å feste i store gjenger under koronatiden.

– Jeg vil være et forbilde og vise at det ikke er greit. Jeg blir skuffet når jeg ser andre gjør det, forklarer 22-åringen.